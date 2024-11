Gary Gensler publie une lettre suggérant une démission imminente de son poste de président de la SEC

S’il fait désormais consensus que les jours de Gary Gensler à la tête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sont comptés, l’intéressé pourrait démissionner très prochainement. En effet, la lettre qu’il a partagée jeudi nous laisse penser cela.

Gary Gensler laisse entendre une démission proche

Tandis que Donald Trump annonçait vouloir virer Gary Gensler, le 33e président de la Securities and Exchange Commission (SEC), les évènements de ces derniers jours suggéraient plutôt que l'intéressé ferait le choix de la démission.

Au travers d'une lettre publiée jeudi sur le site de l'agence fédérale, c'est cette option qui semble se préciser. En effet, juste avant de conclure cette longue déclaration, Gary Gensler remercie le personnel de différents corps de métiers de la SEC, avec une tournure de phrase laissant penser à un départ imminent :

Ce fut un grand honneur de servir avec eux, de faire le travail du peuple et de veiller à ce que nos marchés financiers restent les meilleurs au monde.

💡 Quelles sont les origines des actions de la SEC contre les cryptomonnaies ?

Tout au long de cette lettre, l'intéressé multiplie les références historiques, ou bien les hommages à des personnalités politiques, comme Franklin Roosevelt à l'origine de la création de la SEC. En outre, Gary Gensler vante les mérites de la régulation, notamment sur les marchés du Trésor, les marchés boursiers, et bien entendu, le marché des cryptomonnaies.

Ce dernier occupe une place de choix dans la lettre, et le président de la SEC défend les nombreuses mesures d'applications menées durant son mandat :

De nombreux tribunaux ont approuvé nos mesures visant à protéger les investisseurs et ont rejeté tous les arguments selon lesquels la SEC ne peut pas appliquer la loi lorsque des titres sont offerts, quelle que soit leur forme. Tous les actifs ne sont pas des valeurs mobilières. L’ancien président Clayton et moi-même avons tous deux déclaré que le bitcoin n’était pas une valeur mobilière, et la Commission n’a jamais traité le bitcoin comme telle.

👉 Sur le même sujet — États-Unis : 18 États portent plainte contre la SEC et Gary Gensler vis-à-vis de leur politique anti-crypto

Malgré tout, alors qu'une plainte a été déposée par 18 États contre la Commission et lui-même, Gary Gensler tend à se montrer plus mesuré qu'à l'ordinaire, concernant ses propos à l'égard des cryptomonnaies. En effet, il met par exemple en avant le fait que c'est sous son mandat que l'agence a approuvé les premiers ETF du secteur, comme pour rappeler que tout n'a pas été négatif.

Pour ce qui est de son départ et de sa succession, nous devrions désormais en savoir plus très rapidement.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Gary Gensler

Image : Third Way Think Tank via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.