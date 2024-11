Pour aider Donald Trump à concevoir un cadre réglementaire adéquat au développement de la blockchain et des cryptomonnaies sur le sol américain, le futur président des États-Unis a décidé de faire confiance à Charles Hoskinson, le fondateur de la blockchain Cardano et cofondateur d'Ethereum.

Charles Hoskinson prêt à venir en aide à Donald Trump pour établir une réglementation crypto

Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a dernièrement annoncé son intention de soutenir l'Administration du prochain président des États-Unis, Donald Trump, dans sa volonté de construire un cadre législatif clair sur la blockchain et les cryptomonnaies.

Celui qui a également cofondé la blockchain Ethereum, a déclaré que sa société, Input Output Global (IOG) allait prochainement ouvrir une division qui travaillerait de concert avec les équipes de Donald Trump pour mettre au point cette future réglementation.

Pour Charles Hoskinson, il est important que les élus du parti démocrate et du parti républicain coopèrent afin de trouver un terrain d'entente. Ces dernières années, le Congrès des États-Unis n'a pas réussi à se mettre d'accord sur l'élaboration d'un projet de loi en faveur des cryptomonnaies.

Toutefois, la donne pourrait bien changer. Les résultats des récentes élections sénatoriales ont été à l'avantage du parti républicain qui se retrouve désormais majoritaire au Sénat. Le suspens est encore total pour ce qui est des élections de la Chambre des Représentants, même s'il ne manque que 4 sièges au parti républicain pour obtenir la majorité contre 15 sièges pour le parti démocrate.

Selon le fondateur de Cardano, un Congrès à la tendance républicaine constituerait une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto. « C’est la meilleure opportunité que nous ayons jamais eue dans l’histoire de l’industrie pour obtenir des éclaircissements [...] et définir le cadre législatif dont l'industrie crypto a si désespérément besoin, » a-t-il affirmé.

Aussi, le cofondateur d'Ethereum n'a pas manqué de critiquer la Securities and Exchange Commission (SEC) qui aurait exercé « une surveillance inégale » de l'écosystème crypto selon lui. Enfin, il pense que la politique américaine actuelle rend difficile l'innovation.

Le gouvernement américain exploitera la blockchain Cardano à l'avenir ?

Charles Hoskinson a assuré avoir d'ores et déjà établi sa stratégie pour concevoir une réglementation qui satisferait les législateurs et les acteurs de l'industrie crypto. Sa société, IOG, va recruter de nouveaux employés pour sa nouvelle division au début de l'année prochaine, période coïncidant avec l'investiture de Donald Trump.

Le dirigeant d'Input Output Global a expliqué que ses équipes commenceront à approcher les « dirigeants clés à certains postes » afin de « faire avancer le programme législatif qui définit les valeurs mobilières et les matières premières concernant l'espace crypto ».

Cette branche se concentrera ensuite sur la création d'un cadre législatif qui intégrerait les dispositions de textes déjà existantes comme la loi sur l'innovation financière et la technologie pour le 21e siècle et la loi sur l'innovation financière et responsable. « Je travaillerai avec les législateurs et l’administration pour faire adopter un projet de loi bipartisan, » a précisé le fondateur de Cardano.

Selon lui, grâce à ses conseils et ses efforts, il pense que l'Administration de Donald Trump sera en mesure de « créer des milliers de milliards de dollars de valeur et des millions d'emplois pour le peuple américain ».

Le mois dernier, Charles Hoskinson avait déclaré que la blockchain qu'il avait conçue, Cardano, dépasserait prochainement Ethereum et Bitcoin qui restent les 2 principaux réseaux les plus utilisés de l'écosystème crypto. Il était allé plus loin encore, affirmant que « les gouvernements utiliseraient son réseau ».

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, pense que Cardano dépassera Ethereum et Bitcoin.

Mais aussi que les gouvernements utiliseront son réseau. pic.twitter.com/iAutj3CBdv — Cryptoast (@CryptoastMedia) October 20, 2024

En confirmant son rôle de conseiller crypto auprès de Donald Trump, les annonces réalisées par Charles Hoskinson il y a quelques semaines, qui n'avait pas manqué de susciter un certain scepticisme auprès de la communauté crypto, ont désormais un sens.

Source : Charles Hoskinson sur X

