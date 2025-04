Les nouveaux droits de douane américains ont bousculé l’équilibre économique mondial. De 10% actuellement pour presque tous les pays du monde, ils pourraient être rehaussés dans 3 mois. Par ailleurs, la Chine fait l’objet de taxes démesurées : 145% sur toutes ses exportations aux États-Unis.

Dans ce contexte, les peurs liées aux hausses de prix sont nombreuses aux États-Unis, alors que les marchés financiers ont été particulièrement secoués. Avec un spectre qui est de plus en plus mentionné : la « stagflation ».

Il s’agit d’une situation où l’inflation d’un pays reste élevé, alors que sa croissance stagne. Et c’est justement le scénario envisagé par la Réserve fédérale des États-Unis pour l’année en cours.

La stagflation a été forte dans les années 70. L’augmentation des prix du pétrole et des matières premières ayant fait exploser l’inflation, sans que la croissance ne suive. C’est ce qui pourrait à nouveau se jouer en 2025 : les prévisions de croissance des États-Unis sont en effet plus maigres que prévu, alors que l’inflation reste élevée.

La Réserve fédérale des États-Unis table désormais sur une croissance à 1,7% en 2025, contre 2,1% prévus en décembre dernier. La projection de l’inflation a également été revue à la hausse, à 2,8% contre les 2,5% initialement prévus.

Le spectre de la stagflation inquiète donc aux États-Unis, en particulier parce que les revirements constants de Donald Trump ne permettent pas une grande visibilité.

