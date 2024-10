Le marché des cryptos s'est comporté de manière assez inédite en ce mois d'octobre 2024. Au cours de ce dernier, le Bitcoin enregistre une hausse de 9 % de son prix mais l'attention d'une partie de la communauté crypto est focalisée sur une classe d'actifs : les memecoins. Quelles sont les 5 cryptos qui ont le plus performé ce mois-ci ?

Un mois d'octobre hors du commun

Après un mois de septembre déjà marqué par une hausse de 9 %, le prix du Bitcoin enregistre à nouveau une augmentation de 9 % en octobre.. L'Ether d'Ethereum a pour sa part plus de mal à convaincre les investisseurs et accuse une baisse de 1 % au cours des 30 derniers jours.

Solana, couramment perçue comme la blockchain en passe de détrôner Ethereum, a non seulement surperformé l'ETH mais également le BTC avec une hausse substantielle de 16 % sur le prix du SOL.

Cependant, le secteur des cryptomonnaies qui a le plus retenu l'attention de la communauté crypto au cours de ce mois d'octobre est incontestablement celui des memecoins.

Bien que ces cryptos soient pour la plupart dénuées de proposition de valeur pertinente, certaines d'entre elles ont très largement surperformé les altcoins. Ce phénomène prenant une ampleur inouïe, des théories autour d'un potentiel hypercycle des memecoins ont même émergées.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois d'octobre

Comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous, les 5 cryptomonnaies qui ont le plus performé au cours du mois d'octobre sont soit directement un memecoin, soit indirectement liées au succès de ces derniers. Regardons cela de plus près.

Les 5 cryptos ayant le plus performé au mois d'octobre

📈 Retrouvez notre guide pour acheter de la crypto en quelque clics

5 - Neiro (NEIRO) : + 52 %

Le cours du memecoin NEIRO, lancé en juillet dernier, est en hausse de 52 % au cours des 30 derniers jours. Ce memecoin est inspiré par Neiro, le nouveau chien adopté par Atsuko Sato, la propriétaire du célèbre Shiba Inu nommé Kabosu, qui a inspiré le Dogecoin.

Bien qu'il y ai (à minima) 2 versions du NEIRO dont une sur la blockchain Ethereum et l'autre sur Solana, la version la plus populaire est celle sur Ethereum.

En effet, la version sur Solana a suscité des controverses, notamment autour de soupçons de « rug pull » de la part du développeur, qui aurait généré un bénéfice substantiel en vendant une partie de ses tokens après l'augmentation rapide de sa valeur.

🔎 Retrouvez notre analyse - Les memecoins sont-ils véritablement décentralisés ?

4 - Cat in a dogs world (MEW) : + 68 %

Le memecoin MEW, qui a lui aussi été lancé en juillet dernier a enregistré une hausse de 68 % au cours des 30 derniers jours. Inspiré par l'univers des memecoins à thèmes animaliers, le token MEW a introduit une esthétique centrée sur les chats et un univers narratif où un chat héroïque lutte pour libérer ses amis d'un monde dominé par des chiens.

La crypto MEW doit une partie de son succès à une stratégie marketing innovante. En effet, lors de son lancement, 5 % de son allocation a été distribuée aux personnes ayant pré-commandé la 2e version du téléphone de Solana.

Ce memecoin a également des ambitions en termes de produits dérivés, comme une série animée et des collaborations dans le domaine des jeux vidéo Web3.

💡Comment acheter la crypto SOL de Solana ?

3 - Raydium (RAY) : + 81 %

Le token RAY, de la plateforme d'échange décentralisée (DEX) Raydium basée sur Solana, est la seule cryptomonnaie à figurer dans ce classement qui ne soit pas un memecoin. Pourtant, les 81 % de performance mensuelle du prix du RAY sont indirectement lié au succès des memecoins.

Nous vous en parlions dans notre article sur le regain d'intérêt pour la finance décentralisée (DeFi), les memecoins jouent un rôle particulier dans les performances de ce secteur, en particulier sur l'écosystème de la blockchain Solana.

En effet, les memecoins bénéficiant d'une importante popularité sur le launcher Pump.fun sont directement listés sur Raydium, ce qui en fait une plateforme centrale pour le trading de memecoins fraîchement débarqués sur le marché.

Ainsi, la performance du token RAY peut partiellement s'expliquer par le succès des memecoins qui sont lancés sur Solana.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

2 - Popcat (POPCAT) : + 84 %

Le memecoin POPCAT se retrouve en 2e place de ce classement, enregistrant une hausse de 84 % au cours des 30 derniers jours. Le POPCAT a été lancé en janvier 2024 sur la blockchain Solana. Il s'inspire d'un célèbre meme de 2020 mettant en scène un chat nommé « Oatmeal » au visage changeant pour créer un effet sonore amusant de « pop ».

Bien que ce memecoin n'ait pas pour vocation de proposer des évolutions futures pour lui trouver une utilité, il bénéficie d'un soutien massif de sa communauté.

1 - SPX6900 (SPX) : + 813 %

En tête de ce classement, et devançant de loin ses rivaux, le token SPX enregistre une hausse considérable de 813 %. Son lancement a eu lieu le 16 octobre 2023 sur la blockchain Ethereum mais il est également disponible sur Solana et Base, le layer 2 d'Ethereum développé par l'exchange crypto Coinbase.

Le concept derrière SPX6900 repose sur l'idée que des nombres plus élevés symbolisent une plus grande valeur. Le chiffre 6900 étant supérieur à celui du S&P 500, cela a constitué la principale raison de sa popularité.

Ainsi, le meme repose essentiellement sur une dérision des systèmes financiers traditionnels et de la politique monétaire des États-Unis.

La fulgurante ascension du token SPX pourrait être partiellement expliquée par l'attention qui lui est portée depuis l'intervention de Murad Mahmudov à TOKEN2049. Lors de son intervention à cet évènement crypto, Murad Mahmudov a exposé sa thèse sur un potentiel hypercycle des memecoins, déclenchant un effet boule de neige qui a pris une ampleur considérable ces dernières semaines.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Murad Mahmudov a depuis continué à faire l'apologie des memecoins sur les réseaux sociaux, notamment en communiquant sur ses différentes positions, leurs performances et ses objectifs.

Le SPX faisant partie des cryptos mises en avant par ce dernier, il a bénéficié d'une popularité inégalée jusqu'alors.

Le projet propose des produits de merchandising tels que des T-shirt et des stickers. Il envisage également de lancer un token sous un ticker rappelant le DXY, l'indice qui représente la valeur du dollar américain.

Les cryptos du top 200 qui ont le plus performé

Notre précédent classement se basant sur les 100 cryptomonnaies les plus capitalisées, ainsi toutes les cryptos ayant offert des performances exceptionnelles en ce mois d'octobre n'y figure pas forcément.

Lorsque nous étendons notre champ de recherche au cryptos du top 200 dans cette même métrique, des performances bien plus élevées peuvent être soulignées.

Les 5 cryptomonnaies dans le top 200 qui ont le plus performé au mois d'octobre

En effet, nous y retrouvons le GIGA avec une performance de + 96 % au cours des 30 derniers jours. Le GIGA est un memecoin ayant lui aussi bénéficié de l'exposition médiatique procurée par l'intervention de Murad Mahmudov, tout comme le SPX qui se retrouve également en 2e position de ce classement.

En 4e et 3e position de ce classement se retrouvent respectivement les tokens APU et le BITCOIN avec 183 % et 229 % de hausse au cours des 30 derniers jours. Bien que le ticker de ce dernier puisse induire en erreur, ne vous détrompez pas, il s'agit bien là encore d'un memecoin.

En effet le nom du projet derrière le token se dénomme... « HarryPotterObamaSonic10Inu » ! Nous sommes donc bien loin des valeurs de l'invention de Satoshi Nakamoto.

À la tête de notre classement figure le memecoin GOAT du projet Goatseus Maximus, qui enregistre une hausse considérable de 9 742 % ! Ce token a connu une ascension fulgurante due à son origine : un agent autonome (IA) sur X a poussé un développeur anonyme à lancer un memecoin en lien avec un meme des années 2000.

L'IA, dénommée Truth Terminal, en a ensuite fait la promotion, ce qui a largement contribué au succès de ce memecoin.

🧳 Notre sélection des meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies

Les memecoins au sommet de leur gloire

Le mois d'octobre a été marqué par l'ascension de nombreux memecoins parmi les cryptos les plus capitalisées. Cependant, ce phénomène soulève de nombreuses questions légitimes, notamment de savoir si les memecoins sont véritablement décentralisés.

Bien qu'une importante partie de la communauté crypto focalise actuellement son attention sur les memecoins, il est important de rappeler que le marché crypto a déjà connu des phénomènes similaires avec le summer DeFi, l'extrême spéculation autour des NFT, etc.

Ainsi, il est possible que les vents tournent de nouveau et laissent un important nombre d'investisseurs en pertes, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Source : Coincodex

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.