L’engouement autour de Solana (SOL) a été palpable ces derniers mois, entre airdrops et memecoins explosifs. Cela avait déjà fait bondir le prix des premiers Solana Mobiles, qui avaient dépassé les 2 000 dollars à la revente. Les équipes de Solana ont donc confirmé l’arrivée d’un second mobile, baptisé « Chapter 2 ». Ce dernier devrait être distribué en 2025, mais il est déjà possible de le précommander.

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter du Solana (SOL) en 2024 ? Méthode simple et rapide

Et la communauté SOL a déjà montré son intérêt : les précommandes dépassent en effet déjà le nombre de 60 000, selon les équipes de Solana Mobile :

60,000 preorders and counting…

A heartfelt thank you to this amazing community for your unwavering support and belief in the vision. You are the core of the #Chapter2 journey.

Secure your spot for #Chapter2 now https://t.co/LMnynuZBhW pic.twitter.com/gPJvoupsHc

— Solana Mobile 2️⃣ (@solanamobile) February 5, 2024