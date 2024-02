Solana : un an après sa dernière panne, la blockchain se retrouve totalement à l'arrêt

Cela faisait un an que la blockchain Solana n'était pas tombée en panne, pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs assidus. Récemment, elle avait même illustré sa résilience après avoir connu une hausse significative du nombre de transactions en raison de l'airdrop entourant l'agrégateur de liquidités Jupiter, qui a massivement distribué ses tokens JUP et WEN aux adresses éligibles.

Mais aujourd'hui, Solana est de nouveau tombée en panne, au point que la production de blocs ait été arrêtée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la panne a pris fin après avoir duré plus de 5 heures. Cette dernière a été officialisée via le compte officiel Solana Status autour de 11h20 ce matin :

Engineers from across the ecosystem are investigating an outage on mainnet-beta. This thread will be updated as more information becomes available https://t.co/rfeioQ6BG9

— Solana Status (@SolanaStatus) February 6, 2024