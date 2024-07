Le géant du paiement Stripe propose désormais l'achat de cryptomonnaies par carte bancaire en Europe

Stripe, une société spécialisée dans les paiements sur Internet, va permettre aux utilisateurs européens d'acheter du Bitcoin, de l'Ether et du SOL directement par carte bancaire.

Stripe Europe : du Bitcoin, de l'Ether et du SOL à l'achat par carte bancaire



Stripe, le géant des paiements en ligne, franchit une nouvelle étape dans son intégration des cryptomonnaies en permettant aux utilisateurs européens d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana directement avec leur carte bancaire.

Une initiative qui vise à faciliter l'adoption des cryptomonnaies en les rendant plus accessibles à la population européenne.

En effet, grâce à l'intégration d'un widget d'achat sur les sites Web des commerçants, les utilisateurs pourront désormais acheter des cryptomonnaies en toute simplicité, sans avoir besoin de créer un compte sur un exchange crypto. « »

« Cette extension permet aux sociétés crypto d'aider les consommateurs européens à acheter des cryptomonnaies rapidement et facilement. […] Désormais, les commerçants qui s’appuient sur la rampe d’accès crypto de Stripe pour des choses telles que l’optimisation de la conversion, la vérification de l’identité et la prévention des fraudes peuvent atteindre un public plus large. Cela leur permet de se concentrer sur la croissance de leur activité et sur le service client, » souligne John Egan, responsable de la branche crypto chez Stripe.

Des cryptomonnaies de plus en plus accessibles en Europe

L'intégration d'une fonctionnalité d'achat de cryptomonnaies par Stripe pourrait offrir de nombreux avantages aux entreprises et aux consommateurs.

Pour les entreprises, cela permettrait d'élargir leur base de clients et d'offrir de nouvelles options de paiement à leurs clients. Pour les consommateurs, cela leur permettrait d'acheter des cryptomonnaies plus facilement et de les utiliser pour effectuer des achats en ligne.

Par ailleurs, l'arrivée de Stripe sur le marché crypto européen est un signe de la maturité croissante de ce secteur. Avec l'implication d'autres acteurs majeurs tels que la Société Générale-Forge et son stablecoin EURCV, les cryptomonnaies sont en passe de devenir un mode de paiement de plus en plus courant et accepté en Europe.

L'expansion de Stripe dans le domaine des cryptomonnaies étaye son statut d'acteur majeur de l'écosystème européen. Étant donné son dernier partenariat avec Coinbase et ses innovations constantes, Stripe semble déterminé à jouer un rôle dans l'évolution du secteur.

