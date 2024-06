Coinbase et Stripe présentent un double partenariat — Quelles sont les nouveautés ?

Jeudi, la plateforme de cryptomonnaies Coinbase ainsi que le spécialiste des solutions de paiement Stripe ont dévoilé les détails d’une collaboration amenant des nouveautés sur plusieurs niveaux.

💡 Découvrez notre tutoriel détaillé sur Coinbase

La première d’entre elles est l’arrivée de l’USDC sur Stripe, qui avait été promise au printemps dernier. Désormais, les commerçants peuvent donc programmer les moyens de paiements acceptés sur leur boutique, de telle manière que les acheteurs pourront régler leur commande avec le célèbre stablecoin. Sur cette annonce spécifiquement, ce sont les USDC dépensés depuis Base qui sont concernés, et ce, vers 150 pays.

À propos du layer 2 d’Ethereum (ETH), le réseau peut maintenant servir de ramp d’accès crypto/fiat, toujours via l’USDC, mais cette fois-ci uniquement pour les États-Unis.

Concernant Coinbase, l’entreprise a dévoilé qu’elle intégrait la solution d’accès « fiat-to-crypto » de Stripe, à son portefeuille non custodial Coinbase Wallet. Cela offre donc une solution supplémentaire aux investisseurs pour entrer dans l’écosystème depuis une carte bancaire ou Apple Pay par exemple.

Dans leur communiqué, les équipes de Coinbase ont exprimé leur optimiste vis-à-vis de cette collaboration :

La crypto est l’avenir de l’argent, car elle n’est soumise à aucune restriction par les frontières internationales ou les heures d’ouverture des banques, et réduit à la fois les frictions et les frais pour les utilisateurs. Ces trois intégrations clés constituent une base solide qui permettra à Stripe et Coinbase de commencer à bâtir un meilleur avenir en matière de paiements pour les utilisateurs du monde entier.