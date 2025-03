230 milliards de dollars – Il n’y a jamais eu autant de stablecoins en circulation

L’année des stablecoins ? Les cryptomonnaies basées sur d’autres actifs ne cessent de connaître des records. Quels sont alors les grands gagnants de cette ruée vers les « stables » ?

Les stablecoins n’ont jamais été si présents

Les stablecoins sont devenus un pivot de l’écosystème crypto ces dernières années, avec une nette percée depuis la fin de l’année 2024. Alors qu’institutions comme entreprises se penchent sur le sujet, la supply de monnaies basées sur d’autres actifs – en grande partie le dollar américain – ne cesse de croître.

Plusieurs stablecoins majeurs ont ainsi connu un record en termes de capitalisation, dont l’USDT de Tether avec 144,7 milliards de dollars, ainsi que l’USDC de Circle, qui vient de dépasse le seuil symbolique des 60 milliards de dollars. De belles performances sont également à noter du côté d’un jeune concurrent aux dents longues : l’USDe d’Ethena, qui affiche désormais 5,3 milliards de dollars.

Au total, l’approvisionnement en stablecoins dollars a atteint 227 milliards de dollars cette semaine, un record absolu. Pour comparaison, il n’atteignait « que » 138 milliards de dollars il y a un an.

Ethereum domine, Solana arrive

Si l’on se penche sur les blockchains qui soutiennent ces stablecoins, on voit sans surprise qu’Ethereum reste largement dominant, mais que Solana s’est fait une place récemment. Dans le cas de l’USDC, ce sont désormais près de 10 milliards de dollars qui sont présents sur Solana :

Évolution de la supply de l’USDC par blockchain

Du côté de l’USDT, on a assisté à un « flippening » autour de novembre dernier : si Tron dominait jusque là, elle a été dépassée de nouveau par Ethereum, qui traite à ce stade la majorité du stablecoin phare de Tether.

L’année 2024 a connu son lot d’évolutions dans l’univers des stablecoins. Bien que les conditions réglementaires se soient nettement resserrées en Europe avec MiCA, un nombre croissant d’institutions a annoncé le lancement de stablecoins.

Et cela continue. Rien que cette semaine, on a appris le lancement d’un stablecoin de la part de World Liberty Financial sur la BNB Chain. Quant à Fidelity, le géant à 5 800 milliards de dollars, il a annoncé hier qu’il souhaitait lui aussi créer un stablecoin. Les actifs de ce type, qui font le pont entre finance traditionnelle et cryptomonnaie, semblent donc avoir de beaux jours devant eux.

