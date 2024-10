Quel stablecoin choisir ? Évaluation des principales options du marché

Dans le monde en constante évolution des cryptomonnaies, les stablecoins se démarquent comme des piliers de stabilité dans un océan de volatilité. Mais leur usage n’est pas sans risque et il faut rester prudent quant à la sélection des actifs à intégrer dans un portefeuille crypto. Qu'est-ce qu'un stablecoin ? Quelles sont les différentes catégories de stablecoins, et comment identifier celui qui correspond le mieux à vos besoins en investissements ?

Cette tribune a été rédigée par Guillaume Chanut, PDG et cofondateur de Redacted Labs.

Qu’est ce qu’un bon stablecoin ?

La réponse dépend évidemment des cas d’usages et des besoins de chacun. Nous allons évaluer ce qui fait globalement un bon stablecoin selon différents critères :

Stabilité et Sécurité : La principale fonction d'un stablecoin est de fournir une stabilité. Il est crucial de vérifier si le stablecoin a maintenu son ancrage au fil du temps ;

: La principale fonction d'un stablecoin est de fournir une stabilité. Il est crucial de vérifier si le stablecoin a maintenu son ancrage au fil du temps ; Transparence et mécanismes : Dans le cadre des stablecoins collatéralisés par des monnaies fiduciaires, la transparence des réserves et des audits réguliers renforce la confiance des utilisateurs ;

: Dans le cadre des stablecoins collatéralisés par des monnaies fiduciaires, la transparence des réserves et des audits réguliers renforce la confiance des utilisateurs ; Liquidité et intégrations : Un stablecoin doit être facilement échangeable. La liquidité sur les échanges est un indicateur clé de sa facilité d'utilisation.

Les différentes typologies de stablecoins

Les stablecoins adossés à la monnaie fiduciaire ont été les premiers à émerger et sont aujourd'hui la forme la plus répandue et utilisée de stablecoins. Chaque unité de ces stablecoins est garantie par une parité 1:1 avec une devise fiduciaire, comme le dollar. Cette stabilité, largement recherchée, s'accompagne néanmoins de compromis en matière de décentralisation.

Les stablecoins adossés à des cryptomonnaies sont arrivés plus tard. Ces derniers ont été conçus comme une réponse aux lacunes et aux inconvénients des fiat-backed stablecoins. Les systèmes sans confiance et la décentralisation sont les principaux piliers de l'écosystème cryptographique, c’est pourquoi la création de protocoles décentralisés était inévitable.

Enfin, les stablecoins algorithmiques promettent depuis longtemps une solution pour résoudre le trilemme des stablecoins.

Au lieu de s'appuyer sur le fiat-backing ou le crypto-backing surcollatéralisé, les stablecoins algorithmiques ont mis en œuvre un algorithme équilibrant l'offre et la demande du stablecoin pour maintenir la stabilité de son prix.

Que retenir concernant les catégories de stablecoins ?

Chacune des catégories de stablecoins apporte différents avantages et inconvénients, et ces derniers seront utilisés par différentes typologies d'investisseurs, du fond régulé aux cypherpunks.

Cette compréhension est essentielle, car la nature spécifique de chaque stablecoin oriente l'étude de manière distincte ; par exemple, l'analyse du DAI diffère considérablement de celle de l'USDT.

À propos des stablecoins adossés à la monnaie fiduciaire

Il est important de souligner que le principal point faible de tout stablecoin adossé à une devise fiat réside dans son caractère centralisé, qui confère un grand pouvoir à l’entité émettrice et le rend vulnérable à la censure. Nous cherchons donc à évaluer dans quelle mesure ces aspects sont maîtrisés, transparents, et garantissent la protection de l’utilisateur.

Analysons les principaux stablecoins du marché crypto adossés à des monnaies fiduciaires :

Nature et montant de la collateralisation pour les principaux stablecoins adossés au dollar (juin 2024)

Maintenir le cours (le peg) d'un stablecoin centralisé repose sur la capacité des utilisateurs et des arbitragistes à accéder à une rédemption efficace. Cette capacité dépend de plusieurs facteurs clés : une collatéralisation suffisante, la disponibilité d'actifs liquides, des conditions de rédemption favorables pour les utilisateurs et des partenariats bancaires solides.

Notamment, l'USDT de Tether s'appuie partiellement sur des actifs moins liquides dont les détails ne sont pas divulgués, ce qui soulève des questions sur sa stabilité. Les actifs tels que les T-Bills et les Overnight Repos sont considérés comme hautement liquides et peuvent être vendus rapidement, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Données relatives aux stablecoins fiat-backed en fonction de leur capitalisation boursière

La régulation est cruciale pour les investisseurs institutionnels et les utilisateurs recherchant une sécurité accrue. Les émetteurs de stablecoins doivent choisir judicieusement leur juridiction en tenant compte des exigences réglementaires, notamment en matière de comptes ségrégués et de structures « bankruptcy remote » pour protéger les fonds des utilisateurs.

Malgré des critiques sur sa transparence et ses pratiques financières, l'USDT de Tether continue de dominer le marché des stablecoins grâce à sa liquidité élevée et son adoption massive, même s'il opère sous un cadre réglementaire moins strict que d'autres émetteurs régulés.

Notre avis : quel est le meilleur stablecoin adossé à une monnaie fiduciaire ?

Redacted Labs considère l'USDC comme le stablecoin le plus complet et efficace sur ces critères, grâce à l'engagement de Circle envers la régulation (agrément EME sous MiCA), sa transparence avec des audits réguliers par Deloitte, la protection des fonds des utilisateurs et la reconnaissance par des agences de notation comme Standard & Poor's.

Il est également le stablecoin le plus intégré dans l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi).

Qu’en est-il des stablecoins adossés à des cryptomonnaies ?

Les stablecoins dits « décentralisés » peuvent souffrir de limitations en termes de mise à l’échelle et doivent impérativement disposer de mécanismes efficaces de liquidation, de rédemption et de maintien de leur ancrage face au dollar. Ces critères sont essentiels pour assurer la stabilité de l’actif.

Voici un panorama de la nouvelle génération de stablecoins crypto-collatéralisés, avec ici l'USDO, l'USDA, le GHO et l'USDe :

Et pour le FRAX, le crvUSD, le DAI et le fxUSD :

La nouvelle génération de stablecoins crypto-collatéralisés inclut l’USD0, l’USDA, le GHO, l’USDe, le fxUSD et le crvUSD, tous avec un fort potentiel en DeFi.

L’USD0 d'Usual est adossé à des T-Bills et redistribue les rendements aux détenteurs avec un système de bonds innovant. L’USDA d'Angle Money est soutenu par l'USDC, ajoutant un mécanisme anti-depeg et offrant un rendement natif attractif. Le GHO d'Aave bénéficie de bonnes intégrations, mais avec un mécanisme de peg simpliste.

Données relatives aux stablecoins crypto-backed en fonction de leur capitalisation boursière

L’USDe d'Ethena est un actif synthétique générant des rendements via des carry trades, dépendant des funding fees. Le fxUSD de F(x) Protocol qui vise à apporter une forte scalabilité grâce aux mécanismes des autres tokens à leviers sans liquidation du protocole.

Le crvUSD de Curve Lend, quant à lui, utilise des mécanismes innovants de liquidation pour assurer sa stabilité, bien qu'il soit limité à l'écosystème Curve.

Enfin, le leader des stablecoins décentralisé, le DAI (en cours de transition vers le Sky dollars, USDS) permet aux détenteurs d'ETH ou de BTC de déposer en sur-garantie leurs actifs pour générer des nouveaux stablecoins.

Notre avis : quel est le meilleur stablecoin soutenu par des cryptomonnaies ?

Il est encore tôt pour désigner les grands vainqueurs de cette nouvelle vague de stablecoins, qui offrent des solutions très différentes et qui correspondront à différentes typologies d’utilisateurs selon la recherche de stratégie de génération de rendements, d’implémentation spécifique au seins d’autres protocoles ou de résistance à la censure.

L’USDO d’Usual et le GHO d’AAVE semblent aujourd’hui cependant favoris, tant par leur croissance que leur capacité à distribuer leur stablecoin au sein de l’écosystème.

Guillaume Chanut, PDG et cofondateur de Redacted Labs.

Redacted labs est un DeFi desk offrant des services sur mesure aux professionnels souhaitant tirer profit de la finance décentralisée avec une gestion institutionnelle des risques.

Notre objectif chez Redacted Labs est d'offrir à nos clients l'expérience de la finance décentralisée tout en contrôlant les risques, en proposant un service de gestion de fonds adapté à leurs services. Nous croyons fermement que la finance décentralisée est l'avenir et notre expertise et notre expérience nous permettent de répondre aux besoins croissants des entreprises qui cherchent à investir dans ce domaine.

