USDT : Tether est le 7e acheteur de bons du Trésor américain devant le Canada et l'Allemagne

Avec plus de 145 milliards de dollars de capitalisation, l’USDT domine le marché des stablecoins. Pour garantir sa parité avec le dollar, Tether place ses réserves dans la dette américaine, au point de figurer parmi les principaux acheteurs mondiaux de bons du Trésor en 2024.

Tether pèse désormais autant que certains États

Parmi toutes les promesses faites par les blockchains de smart contracts, telles qu'Ethereum ou Solana, le seul cas d’usage qui semble vraiment avoir été adopté est celui des stablecoins. Conçus pour maintenir une parité avec le dollar, ces actifs numériques sont principalement utilisés au sein des protocoles de finance décentralisée (DeFi), mais offrent aussi un accès simplifié au dollar pour les populations confrontées à une forte inflation.

Ils affichent une capitalisation de 230 milliards de dollars, en hausse de 83 milliards sur 1 an. Ils représentent désormais l’essentiel de l’activité sur les principales blockchains, au point de soulever des questions sur la neutralité et le maintien de la décentralisation de leurs consensus de consensus.

Sur le marché des stablecoins, c’est l’USDT émis par Tether qui se distingue, représentant à lui seul 62 % de l’ensemble du secteur, avec une capitalisation proche de 145 milliards de dollars.

Le rôle de Tether est d’assurer la parité entre le token USDT et le dollar. Pour cela, l’entreprise maintient en réserve d’importants volumes d’actifs libellés en dollars.

Conserver du dollar en espèces n’étant pas une solution fiable, car reposant sur une banque commerciale, Tether place la majorité de ces fonds dans des obligations et bons du Trésor afin de ne dépendre que de l’État américain et de sa banque centrale, la Réserve fédérale (FED).

Acheteurs les plus importants de bons du Trésor des États-Unis en 2024

Tether se positionne à la 7e place des entités ayant acheté le plus de bons du Trésor des États-Unis en 2024, avec 33,1 milliards de dollars, devant des pays comme le Canada, Taïwan, le Mexique, l’Allemagne ou encore l’Arabie Saoudite.

Parmi les acteurs la devançant figurent plusieurs États, dont le Royaume-Uni avec près de 35 milliards de dollars, la France avec plus de 90 milliards de dollars et les îles Caïmans avec plus de 110 milliards de dollars.

Tether diversifie ses activités et ses investissements

Longtemps critiquée pour son manque de transparence, Tether a mis en place ces dernières années plusieurs dispositifs pour améliorer son image. Ce mois de mars, l’entreprise a nommé Simon McWilliams au poste de directeur financier afin de conduire le 1er audit financier de son histoire.

Tether a également annoncé le retour de l’USDT sur Bitcoin et le Lightning Network, en s’appuyant sur le protocole Taproot Assets. Cette initiative combine sécurité, rapidité et faibles coûts, et renforce son ancrage dans l’écosystème Bitcoin, là où ses concurrents semblent s’en éloigner.

En parallèle, Tether poursuit la diversification de ses activités. Elle a investi 47 millions d’euros dans le Juventus Football Club, envisagerait des prises de participation dans des sociétés de négoce de matières premières, et a injecté 200 millions de dollars dans une entreprise spécialisée en neuro-technologie.

Sources : Tether, Paolo Ardoino

