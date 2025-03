Un produit d'épargne pour financer la défense : que savons-nous sur le fonds présenté par le ministre de l'Économie ?

Ces dernières semaines, la question du réarmement de la France et de l’Europe en général prend des proportions jamais connues depuis de nombreuses années. C’est dans ce contexte que jeudi matin au micro de TF1, le ministre de l’Économie Eric Lombard a présenté un futur produit d'épargne, qui servira à financer les entreprises du secteur de la défense :

Après que les rumeurs selon lesquelles l’État aurait pu ponctionner l’épargne de ses citoyens pour financer ce secteur ont commencé à prendre de l’ampleur dernièrement, c’est donc une alternative plus convenable qui semble se concrétiser.

💲 Choisissez vous-même les entreprises de la défense sur lesquelles investir 👇

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Si Eric Lombard insistait sur le caractère volontaire de la mesure, notons aussi qu’il indique ensuite vouloir « associer l’ensemble des Françaises et des Français » :

Et ça s’adresse évidemment à celles et ceux qui ont un peu d’épargne à long terme. Ce n’est pas comme le livret A, de l’argent que l’on peut placer et reprendre 2 mois après. Mais c’est très important d’associer l’ensemble des Françaises et des Français à cet effort. Et encore une fois, ce seront de bons placements, parce que, c’est une bonne et une mauvaise nouvelle, mais nous devrons, dans la durée, augmenter notre effort de défense nationale.