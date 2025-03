Tether recrute un nouveau directeur financier pour plus de transparence

Afin de mettre l’accent sur sa transparence, Tether a effectué des changements dans sa direction, notamment avec la nomination d’un nouveau directeur financier. Quelle sera sa mission ?

Tether effectue des changements dans sa direction pour gagner en transparence

Alors que Tether est l’une des entreprises les plus performantes de l’écosystème des cryptomonnaies ces dernières années, elle est régulièrement critiquée pour un manque de transparence, en comparaison de son concurrent direct Circle, qui en a fait son fonds de commerce.

Pour tenter d’améliorer son image sur cet aspect, l’entreprise a dévoilé hier la nomination d’un nouveau directeur financier, en la personne de Simon McWilliams. Celui-ci témoigne de « plus de 20 ans d’expérience dans la direction de grandes sociétés de gestion d’investissement », et aura à charge de mener un audit financier complet de Tether.

Entre autres, l’objectif sera notamment d’amener plus de transparence à l’USDT. Même si le processus de recrutement pour ce type de poste est généralement long et pourrait avoir été initié il y a plusieurs mois, cela n’est pas sans faire écho au récent clash par déclarations interposées entre Jeremy Allaire, le PDG de Circle, et Paolo Ardoino, le PDG de Tether.

D’ailleurs, ce dernier a exprimé sa confiance envers sa nouvelle recrue :

L’expertise de Simon en matière d’audits financiers fait de lui le directeur financier idéal pour conduire Tether dans cette nouvelle ère de transparence. Sous sa direction, nous avançons résolument vers un audit complet, renforçant notre rôle de soutien à la solidité financière des États-Unis et à l’élargissement de l’engagement institutionnel.

En parallèle de cette nomination, Giancarlo Devasini, l’un des cofondateurs de Tether, et jusque-là directeur financier, devient maintenant le directeur du groupe. À travers son nouveau poste, l’intéressé « se concentrera sur la stratégie macroéconomique » de l’entreprise.

Avec 113 milliards de dollars d’obligations du Trésor des États-Unis en portefeuille à la fin dernier trimestre, Tether revendique être le 18e plus grand détenteur de dette publique américaine. Lors de l’écriture de ces lignes, le stablecoin USDT affichait une capitalisation de près de 142,42 milliards de dollars.

Source : Tether

