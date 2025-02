Guerre entre Circle et Tether : les 2 PDG s’envoient des piques de manière interposée

Mardi, dans une interview accordée à Bloomberg, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, est revenu sur le sujet de la régulation des stablecoins aux États-Unis. Alors que l’administration de Donald Trump envisagerait de proposer un cadre stimulant l’innovation au sein de cette classe d’actifs, le dirigeant d’entreprise a adressé une pique à son concurrent Tether, sans le citer pour autant.

Et pour cause, l’intéressé a insisté sur le fait que cet éventuel cadre ne devait pas constituer un « laissez-passer gratuit », estimant que tout produit proposé sur le sol américain se devait d’être enregistré aux États-Unis :

En parallèle de cette attaque, il se trouve que Paolo Ardoino, le PDG de Tether a publié plus tôt dans la journée de mardi un long message sur X, dans lequel il critique justement Circle sur le terrain de la régulation.

Ceci dit, comme Jeremy Allaire pour Tether de son côté, Paolo Ardoino prend soin de ne pas nommer directement Circle, mais « laisse le soin » à ses lecteurs, de « définir un concurrent qui tente d’utiliser la guerre juridique pour tuer un adversaire, au lieu de se concentrer sur de meilleurs produits ». Ainsi, il insiste sur l’ampleur de ce conflit :

Alors que le modèle économique de nos concurrents devrait être de créer un meilleur produit et un réseau de distribution encore plus grand, leur véritable intention est de « tuer Tether ». Chacune de leurs réunions d’affaires ou politiques culmine avec cette intention. Même si cela peut sembler exagéré, c’est un fait et il est rapporté de manière indépendante par des centaines de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du secteur des actifs numériques en contact avec l’administration américaine.