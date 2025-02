OKX plaide coupable aux États-Unis et devra payer 505 millions de dollars de pénalités

Après avoir plaidé coupable dans une enquête du ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis, OKX devra débourser 505 millions de dollars. Quels sont les faits reprochés ?

OKX collabore avec le DOJ aux États-Unis

Lundi, l’exchange de cryptomonnaies OKX a plaidé coupable aux États-Unis, vis-à-vis d’une violation de loi sur le blanchiment d’argent, à travers sa filiale Aux Cayes FinTech. En effet, la branche mondiale de la plateforme a pu accueillir certains clients américains sans licence pour opérer en tant que transmetteur de fonds, sur une période s’étalant de 2018 à 2024.

À ce propos, l’entreprise a publié un communiqué, reconnaissant les faits avec un choix de mots précis :

Nous avons coopéré avec le ministère de la Justice des États-Unis dans le cadre de son enquête approfondie sur notre entreprise. Un petit pourcentage de nos clients a pu utiliser nos services internationaux en raison de lacunes historiques en matière de conformité. Aujourd’hui, nos contrôles de conformité sont parmi les meilleurs du secteur. Cette affaire est désormais derrière nous.

En conséquence de ces irrégularités, la juge Katherine Polk Failla a prononcé une peine de 84,4 millions de dollars d’amendes, ainsi qu’une confiscation de 420,3 millions de dollars perçus en majorité auprès de clients institutionnels américains.

De plus, OKX louera les services d’un consultant externe en conformité, et ce, au moins jusqu’en février 2027. Par ailleurs, aucune charge n’a été retenue contre quelques employés de l’entreprise.

D’une certaine manière, cette affaire rappelle, en moindres proportions, les démêlés entre Binance et ce même ministère de la Justice (DOJ) en novembre 2023. Il était alors apparu que la plateforme avait pris quelques facilités légales pour accélérer sa croissance, mais les conséquences avaient été bien plus lourdes, conduisant à la démission et l’emprisonnement de Changpeng Zhao et 4 milliards de dollars de pénalités.

Récemment en Europe, OKX est entrée en conformité avec le règlement MiCA, grâce à l’obtention d’une licence à Malte.

Source : OKX

