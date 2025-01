MiCA : Bitpanda, OKX et Crypto.com deviennent les premières plateformes à officialiser leur licence

Près d’un mois après l’entrée en application généralisée du règlement MiCA, 3 plateformes de cryptomonnaies ont officialisé cette semaine l’obtention de leur licence : Bitpanda, OKX et Crypto.com. Pour les 2 dernières, nous nous doutions déjà de l’arrivée imminente de cette information, étant donné qu’elles avaient déjà annoncé avoir reçu un accord de principe.

Maintenant, les 3 plateformes peuvent adresser l’ensemble des investisseurs de l’Union européenne, sans avoir à s’enregistrer dans chacun des États membres. Concernant OKX et Crypto.com, les 2 plateformes ont obtenu leur licence depuis Malte, alors que Bitpanda s’est enregistrée à travers la BaFin, le gendarme financier allemand.

Eric Demuth, le PDG et cofondateur de Bitpanda, s’est montré confiant dans les perspectives qui s’ouvrent désormais à son entreprise :

Cette étape importante nous permet d’offrir des investissements faciles et sûrs à plus de 450 millions de personnes, libérant ainsi un potentiel de croissance sans précédent sur un marché que nous sommes prêts à conquérir pleinement.

Pour sa part, Erald Ghoos, le PDG Europe d’OKX, a également affiché un optimisme marqué pour l’exchange :

Il s’agit de bien plus qu’une étape importante pour OKX ; c’est une nouvelle alternative pour l’ensemble de la communauté crypto. L’Europe a toujours été au cœur de la révolution mondiale de la crypto, et avec MiCA qui ouvre la voie, l’avenir s’annonce prometteur pour les actifs numériques sur ce continent et au-delà.