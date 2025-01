Tether annonce le retour de l'USDT sur Bitcoin et Lightning – Voici pourquoi cela va tout changer

Tether annonce le retour de l’USDT sur Bitcoin et le Lightning Network via le protocole Taproot Assets. Cette évolution pourrait révolutionner l’usage des stablecoins en combinant la sécurité et la décentralisation de Bitcoin avec la rapidité et l'efficacité des transactions sur Lightning.

Le retour de dollar et de l'USDT sur Bitcoin

Il y a quelques années, l’essentiel des innovations dans le domaine des cryptomonnaies se développait sur Bitcoin. Cependant, ses limitations techniques et son manque de scalabilité ont rapidement conduit à la création de blockchains alternatives, plus rapides et adaptées aux applications complexes, mais aussi plus centralisées.

Pour autant, de nombreuses améliorations ont été proposées et mises en œuvre pour renforcer les capacités de Bitcoin, notamment les mises à jour Segwit et Taproot, ainsi que les protocoles de seconde couche comme le Lightning Network. Plus récemment, en juillet dernier, un autre protocole a vu le jour dans une relative discrétion, bien que son impact puisse être significatif : le protocole Taproot Assets.

Le protocole Taproot Assets, anciennement connu sous le nom de « Taro », a été conçu par l’équipe de Lightning Labs, l’une des entreprises à l’origine du développement du réseau Lightning. Son but est de permettre l’émission de tokens fongibles et non-fongibles (NFT) sur Bitcoin, tout en limitant leur impact sur la blockchain. De plus, ces tokens peuvent être rendus compatibles avec le réseau Lightning, offrant ainsi des transactions rapides et à faible coût.

Lors de la conférence Plan B Forum au Salvador, Paolo Ardoino, directeur général de Tether, a annoncé le retour de l’USDT sur Bitcoin et Lightning grâce au protocole Taproot Assets.

Cette annonce est d’une importance majeure, car elle permettra aux détenteurs du stablecoin d’utiliser l’USDT sur Bitcoin, la blockchain la plus décentralisée, ainsi que sur le Lightning Network, l’un des réseaux les plus rapides en termes de transactions par seconde.

Solana pourrait bientôt devenir complètement obsolète

L’arrivée de Tether sur Bitcoin et Lightning pourrait affaiblir l’attrait de Solana, qui a jusqu’ici séduit principalement grâce à la facilité de création de memecoins en quelques clics et leur échange à faible coût.

En effet, le protocole Taproot Assets simplifie grandement la création de tokens fongibles, y compris des memecoins. La principale contrainte réside dans la nécessité d’effectuer une transaction sur la blockchain Bitcoin pour émettre le token, puis une ou plusieurs transactions supplémentaires pour établir des canaux Lightning et le rendre accessible aux utilisateurs.

L’arrivée de Tether, ainsi que la liquidité générée par les échanges on-chain entre BTC et USDT, pourraient également favoriser l’émergence d’une nouvelle dynamique autour des memecoins sur Bitcoin.

Cependant, si l’adoption des stablecoins sur Bitcoin se développe, elle pourrait engendrer les mêmes risques que ceux observés sur Ethereum et d’autres blockchains à smart contracts. Notamment, Tether pourrait se retrouver en position d’arbitrer entre différentes chaînes en cas de fork de Bitcoin. Si un fork était initié par un attaquant, Tether pourrait alors jouer un rôle clé dans la légitimation de l’une des branches plutôt qu’une autre.

