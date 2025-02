Tether investit dans le club de football de la Juventus

Cette semaine, Tether a renouvelé sa volonté à diversifier ses investissements, en prenant une participation dans le club de la Juventus. Nous faisons le point.

Tether entre au capital de la Juventus

Vendredi, Tether a annoncé avoir investi dans le mythique club de football de Turin, le Juventus Football Club. Ainsi, l’émetteur de l’USDT considère que cette prise de participation minoritaire devrait « permettre une synergie entre le sport et les actifs numériques à un niveau inédit ».

Lors de la dernière séance de la semaine, l’action du club a ainsi progressé de 1,57 % pour atteindre 2,53 euros, après avoir également gagné 6,5 % lors de la journée de jeudi :

Cours de l’action JUVE en données journalières

Dans son communiqué, Tether n’a pas précisé le montant de son investissement, toutefois, Zonebourse a rapporté qu’il s’élèverait à 5 % du capital de la Juventus, ce qui serait donc valorisé à un peu plus de 47 millions d’euros au cours actuel.

L’entreprise entend mettre à profit cette participation pour développer l’écosystème blockchain au sein du sport :

Ce parrainage, associé à la participation minoritaire de Tether dans la Juve, souligne également l’engagement de Tether à promouvoir la technologie blockchain et l’adoption des stablecoins dans des secteurs traditionnels tels que l’industrie du sport.

Si Tether diversifiait jusque-là ses activités dans le secteur technologique, que ce soit dans le secteur de l’IA, le minage, ou plus récemment dans les wallets avec Zengo, cet investissement dans la Juventus marque un tournant.

Petit à petit, l’entreprise devient un groupe de plus en plus diversifié, dont les revenus ne dépendent désormais plus seulement des rendements des obligations utilisées dans la collatéralisation de ses stablecoins.

En parallèle de l’écriture de ces lignes, le stablecoin USDT est capitalisé à 142 milliards de dollars.

