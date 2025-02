Tether investit dans le portefeuille Zengo pour développer l'adoption de son stablecoin USDT

Tether investit dans Zengo pour renforcer l’adoption de l’USDT et contrer la potentielle montée de l’USDC. Ce portefeuille mobile simplifie l’accès aux cryptomonnaies en éliminant la gestion des clés privées et pourrait devenir un outil indispensable pour apporter l'USDT dans les poches de millions d'utilisateurs autour du monde.

Tether investit dans Zengo pour faciliter l'accès à l'USDT

Les stablecoins sont devenus des actifs incontournables de l’activité on-chain. Ils offrent la possibilité de sécuriser des profits tout en restant sur les blockchains, servent de collatéral pour les protocoles de prêt et d’emprunt, et permettent de transférer des dollars à travers le monde plus rapidement et à moindre coût que le système bancaire traditionnel.

Depuis plus d’une décennie, l’USDT de Tether s’est imposé comme le stablecoin le plus utilisé et le plus robuste de l’écosystème. Cependant, son principal concurrent, l’USDC de Circle, commence à lui faire de l’ombre. Bien que l’USDC ait perdu des parts de marché après avoir momentanément décroché de sa parité avec le dollar lors de la crise bancaire de 2023, il a gagné 7 points de parts de marché des stablecoins depuis décembre 2024.

💶 Retrouvez notre dossier sur la réglementation des stablecoins au sein de l'Union européenne

Dans l’optique de renforcer la domination de l’USDT, Tether a annoncé un investissement dans le portefeuille Zengo.

Tether Announces Strategic Investment in Zengo Wallet to Advance Global Stablecoin Adoption

Learn more: https://t.co/d4gjqHkSw5 — Tether (@Tether_to) February 11, 2025

Zengo est un portefeuille mobile conçu pour simplifier l’interaction avec les blockchains grâce à la technologie du calcul multipartite sécurisé (MPC), éliminant ainsi la gestion des clés privées pour les utilisateurs. Il se distingue notamment par son interface intuitive et accessible.

En soutenant Zengo, Tether vise à favoriser l’adoption de son stablecoin auprès des débutants et de ceux cherchant une alternative aux portefeuilles crypto traditionnels, souvent jugés complexes.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La bataille de Tether (USDT) contre Circle (USDC) continue

En réalisant cet investissement et en rendant l’USDT accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, Tether cherche également à consolider sa position sur le marché.

Ces dernières semaines, l’USDT a vu sa part de marché des stablecoins reculer, passant de plus de 70 % en décembre 2024 à 63 % aujourd’hui, laissant davantage de place à l’USDC de Circle, qui est passé de 20 % à 25 % sur la même période.

📰 À lire également dans l'actualité – Les memecoins comme le TRUMP pourraient ne pas être régulés, selon la responsable des cryptos de la SEC

Dans cette même dynamique, Paolo Ardoino, le directeur général de Tether, a récemment annoncé le retour de l’USDT sur Bitcoin via le protocole Taproot Assets, dans lequel l’entreprise a déjà investi plusieurs millions de dollars.

Le protocole des Taproot Assets permet la création de tokens fongibles et non fongibles (NFT) sur Bitcoin, à l’instar des Ordinals, BRC-20 et Runes, mais de manière plus efficiente et moins gourmande en espace, réduisant ainsi les frais de transaction.

De plus, les Taproot Assets sont compatibles avec le Lightning Network, permettant des transferts quasi instantanés et à faible coût, ainsi que des échanges avec d’autres tokens, dont le BTC, via des « atomic swaps ».

Tether figure parmi les entreprises les plus rentables au monde, avec plus de 13 milliards de dollars de profits en 2024. Ces revenus lui permettent d’investir dans divers projets, comme Zengo ou le protocole Taproot Assets, afin d’améliorer l’expérience utilisateur de l’USDT, principalement utilisé sur Ethereum et Tron.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Tether, DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital