Taproot Assets Protocol (ex-Taro) : la clé de l'évolution de Bitcoin (BTC) ?

Taproot Assets Protocol représente une opportunité majeure pour améliorer Bitcoin (BTC) grâce à des fonctionnalités décentralisées et une compatibilité avec le Lightning Network. Découvrez comment ce protocole ouvre de nouvelles perspectives pour la blockchain Bitcoin.

Bien qu'il se soit fait voler la vedette par les BRC-20 et le protocole Ordinals, le Taproot Assets Protocol (anciennement appelé Taro) pourrait bien être l'une des meilleures options de développement du réseau Bitcoin.

Le créateur des BRC-20, DomoData sur Twitter, qualifie lui-même le protocole Taproot Assets de « meilleure solution » pour émettre des actifs sur la blockchain Bitcoin.

💡 Que sont les Bitcoin Ordinals et en quoi se distinguent-ils des NFT ?

Ce protocole, développé par l’entreprise Lightning Labs, repousse les limites des possibilités de la chaîne Bitcoin et permet d'imaginer de nombreux nouveaux cas d'utilisation qui pourraient apporter de la concurrence à de nombreuses autres blockchains d'infrastructure.

Est-ce que Bitcoin ne serait finalement pas le seul véritable Ethereum killer ? Le Taproot Assets Protocol permet l'émission et le transfert d'actifs sur la blockchain Bitcoin. Le tout en tirant profit des améliorations offertes par la mise à jour Taproot, son objectif est de minimiser son empreinte on-chain.

Cette dernière mise à jour permet d'intégrer des données directement dans une transaction. L'optimisation offerte par Taproot permet d'émettre et d'échanger des actifs sur Bitcoin de manière plus confidentielle et plus scalable.

En effet, les transactions des actifs Taproot sont effectuées off-chain, compressées dans un arbre de Merkle, puis peuvent être publiées on-chain.

Le protocole permet à ses actifs d’être transférés via le Lightning Network, la solution de scalabilité de Bitcoin. Ainsi, dans une simple transaction Taproot, il est possible de créer un actif, de l'échanger, mais aussi d’ouvrir des canaux Lightning.

Le protocole permet l'ouverture de deux canaux Lightning : un en BTC et un dans un actif Taproot, permettant des « Atomic swaps » (échanges atomiques), c'est-à-dire un échange instantané entre les deux actifs.

Notez qu'un actif du protocole Taproot Assets peut aussi être un actif unique et non fongible, plus communément appelé NFT.

De plus, le protocole introduit une fonctionnalité appelée les « Universes ». Ils permettent aux utilisateurs de télécharger et de vérifier les données d'émissions et de transactions des actifs Taproot. Cela augmente la décentralisation du protocole et améliore l'expérience utilisateur, en particulier pour ceux sur mobile ou ayant une connexion Internet instable.

Ainsi, la création d'un actif sur Bitcoin avec Taproot Assets serait aussi facile que sur Ethereum, et leurs échanges seraient encore plus rapides que sur n'importe quelle autre blockchain grâce aux Atomic Swaps. En plus d'utiliser les applications et de participer à leur gouvernance, l'ouverture de canaux Lightning avec ces nouveaux actifs offrirait une nouvelle façon de participer activement à un projet.

Les possibilités et avantages offerts par le Taproot Assets Protocol

Grâce au Taproot Assets Protocol, les utilisateurs de Bitcoin ne seront plus limités à détenir uniquement des BTC dans leurs portefeuilles. Ce protocole ouvre le champ des possibles, de nombreux projets pourraient voir le jour et même migrer sur Bitcoin. NFT, stablecoins, metaverses, finance décentralisée (DeFi), la seule limite est celle de l’ imagination des développeurs.

À l'avenir, on pourrait même imaginer que ces Taproot Assets soient intégrés à d'autres solutions secondes couches de Bitcoin, telles que RGB, et ainsi recréer un écosystème similaire à Ethereum, mais qui bénéficierait de la robustesse de Bitcoin.

Les actifs du protocole Taproot Assets pourraient devenir une pièce maîtresse de l'adoption de Bitcoin en permettant à ses utilisateurs de constituer facilement leurs portefeuilles de Bitcoin et de leur monnaie locale, pour bénéficier des caractéristiques techniques du réseau sans s'exposer à la volatilité du BTC.

En effet, les actifs de Taproot Assets pourraient révolutionner l'industrie des micro-paiements et permettre d'échanger des dollars américains, des euros, et toute autre monnaie fiat, de manière quasi-instantanée et avec des frais extrêmement bas.

Illustration d'un échange L-USD / L-EUR sur Bitcoin entre 2 utilisateurs de Taproot Assets Protocol

On pourrait imaginer que le gouvernement salvadorien crée un stablecoin dollar adossé à ses propres réserves et l'implémente dans le portefeuille Chivo, permettant ainsi à ses citoyens d'échanger leurs satoshis et leurs dollars via le Lightning Network.

Si les Taproot Assets venaient à être plus largement utilisés, cela augmenterait l'utilisation du Lightning Network et rendrait donc le routage plus rentable. Pour rappel, le Lightning Network fonctionne en ouvrant un canal entre deux individus qui peuvent s'échanger des satoshis (ou d'autres monnaies grâce aux Taproot Assets). Si vous souhaitez échanger avec quelqu'un qui n'est pas directement connecté à vous, alors votre transaction passera par d'autres canaux empruntant le chemin le plus optimisé. Plus vos canaux sont empruntés, plus ils collectent de frais et plus ils sont rentables.

Le Lightning Network est réputé pour sa rapidité à exécuter les transactions et son faible coût. En effet, la scalabilité de cette seconde couche de Bitcoin ne dépend pas de la vitesse de confirmation de ses blocs (il n'y a pas de blocs), mais plutôt, comme mentionné précédemment, de la disponibilité de ses canaux. Les transferts y sont quasiment instantanés, le Lightning Network défie donc toutes les autres blockchains. Ici, le nombre de transactions par seconde n'est pas important. Plus il y aura de nœuds Lightning Network, plus il y aura de canaux, plus Bitcoin sera scalable et ce indépendamment de la congestion des transactions on-chain du réseau principal.

La décentralisation du Lightning Network dépend avant tout de la décentralisation de Bitcoin lui-même, car l'ouverture et la fermeture des canaux se font directement on-chain. De plus, sa décentralisation dépend de la répartition de ses nœuds : plus il y en aura, plus le réseau sera performant et décentralisé, remettant ainsi en question les croyances sur le trilemme de la blockchain.

En reposant sur le Lightning Network, les Taproot Assets seraient les actifs les plus décentralisés et scalables du marché.

La création de ce type d’infrastructures prend beaucoup de temps, encore plus sur Bitcoin, entre audits de sécurité et ajouts des fonctionnalités nécessaires à un fonctionnement optimal dès le début, Lightning Labs a beaucoup de travail.

Le développement du protocole Taproot Assets avance à grands pas et vous pouvez déjà jouer avec le protocole en testnet grâce au Tiramisu Wallet. Lightning Labs serait même en train de développer l'intégration de preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero Knowledge Proofs) dans le protocole afin de renforcer encore plus la confidentialité de ce dernier.

Conclusion sur le protocole Taproot Assets de Bitcoin

Alors, est-ce que le Taproot Assets Protocol est la meilleure option pour perfectionner Bitcoin ? À bien des égards, il semble que oui.

Le protocole ouvre un monde de possibilités à Bitcoin qui étaient auparavant réservées aux autres blockchains. Ils peuvent dynamiser l'activité sur le réseau Lightning, augmenter la rentabilité du routage et rendre Bitcoin encore plus polyvalent et utile.

En fin de compte, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que les Taproot Assets permettent à Bitcoin de rivaliser avec Ethereum sur sa capacité à héberger des actifs.

Une chose est sûre : le protocole Taproot Assets peut certainement marquer une nouvelle étape importante pour la démocratisation de Bitcoin, mais aussi dans l'évolution de la blockchain et des cryptomonnaies de manière plus générale.

Source : Lightning Labs

