Circle rachète Hashnote, l’émetteur du plus grand fonds tokenisé au monde

Cette semaine, Circle a effectué 3 annonces vouées à accélérer l'adoption de l'USDC, à commencer par le rachat d'Hashnote, l'émetteur du plus grand fonds monétaire tokenisé au monde. Quelles sont les autres annonces ?

Circle développe la tokenisation avec le rachat d’Hashnote

Mardi, Jeremy Allaire, le PDG de Circle, a annoncé 3 nouveautés importantes pour l’émetteur de l’USDC, à commencer par le rachat de la société Hashnote. Si ce nom ne vous dit rien, il s’agit en réalité de l’émetteur de l’USYC, qui est le plus grand fonds monétaire tokenisé à ce jour, représentant 1,24 milliard de dollars lors de l’écriture de ces lignes.

💡 Real-World Assets : qu’est-ce que la tokenisation d’actifs du monde réel ?

Alors que l’USYD tokenise des obligations américaines à court terme, ce rachat doit mener à une intégration du fonds dans le processus de collatéralisation du stablecoin USDC. À ce propos, Jeremy Allaire parle d’un « énorme déblocage », à l’heure où les institutionnels adoptent de plus en plus les actifs tokenisés :

L’intégration d’USYC et de Hashnote dans la plateforme de Circle marque un moment majeur dans l’évolution du marché des stablecoins, car les liquidités et les bons du Trésor à court terme générant des rendements deviennent fongibles et convertibles à la vitesse des blockchains et des marchés de capitaux crypto.

Au fur et à mesure de cette intégration, il sera donc intéressant de voir la proportion que l’USYC sera amené à représenter dans les réserves de l’USDC.

3 annonces complémentaires

En même temps que l’annonce de ce rachat, Circle a également officialisé un partenariat avec DRW et sa filiale Cumberland. Là encore, il faut regarder du côté institutionnel pour comprendre les enjeux de ce partenariat. En effet, DRW est une plateforme de trading crypto spécialisée pour cette catégorie d’investisseurs, et l’objectif ici est de donner plus de poids à l’USDC et l’USYC sur ladite plateforme.

En outre, ces nouveautés s’inscrivent dans un objectif plus large, à savoir celui de lancer l’USDC sur la blockchain Canton. Cette blockchain, également conçue pour les acteurs institutionnels, accueille déjà l’USYC, et un tel développement pourrait accroître le développement du stablecoin.

Don Wilson, le PDG et fondateur de DRW, a donné son point de vue sur les synergies possibles que pourront amener ces 3 annonces :

Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec Circle dans sa quête pour concrétiser cette vision. En utilisant la blockchain Canton, qui offre une confidentialité configurable, pour l’USDC, et en acquérant Hashnote, qui émet l’USYC, Circle réunit les éléments clés nécessaires pour permettre des mouvements de collatéral et de marges de variation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à la fois sur les marchés crypto et traditionnels.

👉 Dans l’actualité également — L’autorité européenne des marchés financiers insiste pour que les exchanges délistent les stablecoins non conformes à MiCA

En attendant, l’USDC affiche une capitalisation de 51 milliards de dollars lors de l’écriture de ces lignes, ce qui représente déjà une hausse de 16 % depuis le 1er janvier.

Source : Circle

