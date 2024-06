L'arrivée d'un ETF Solana spot pourrait propulser le prix du SOL à 1 300 dollars, selon certains analystes

Alors que le marché des cryptomonnaies se réjouit déjà à l'idée d'un ETF Spot sur Solana, certains analystes pensent que ce nouveau produit financier pourrait propulser le prix du token SOL vers les 1300 dollars.

ETF Solana spot : un gain de 900 % potentiel pour Solana ?

Le marché des cryptomonnaies est en pleine ébullition depuis l'annonce d'une demande d'ETF Solana spot effectuée par VanEck auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Selon les analystes de GSR Markets, ce nouveau produit financier pourrait avoir un impact fulgurant sur le cours du Solana, et multiplier la valeur actuelle du token SOL par 9.

👉 Où et comment acheter du Solana (SOL) ? Guide complet

Pour GSR Markets, Solana (SOL) fait partie des « 3 grosses têtes » du secteur crypto aux côtés de Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). La firme anticipe même dans son rapport que le SOL serait le prochain token à obtenir l'approbation d'un ETF spot aux États-Unis.

Timing parfait ou coïncidence ? Nous le disions, le jour même de la publication du rapport de GSR Markets, le gestionnaire d'actif VanEck déposait sa demande d'ETF Solana spot auprès de la SEC. Pour rappel, VanEck et d'autres gestionnaires de fonds avaient lancé des ETF Bitcoin spot au mois de janvier, après de longs dialogues avec les régulateurs américains.

En ce qui concerne les prédictions de prix, l'analyse de GSR Markets s'appuie sur l'hypothèse que les ETF Solana spot capteraient 14 % des flux obtenus par les ETF Bitcoin spot depuis leur lancement.

Si ce scénario se concrétise, le prix du SOL pourrait atteindre plus de 1 300 dollars, soit 9 fois plus que son prix actuel de 145 dollars. À ce prix-là, la capitalisation boursière de la cryptomonnaie de Solana dépasserait les 600 milliards de dollars.

Recevez votre bonus de 50 € avec Bitpanda !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Solana : un contexte réglementaire complexe

Les analystes de GSR Markets envisagent également des scénarios plus baissiers et modérés.

Dans un scénario « bear », les ETF Solana spot ne capteraient que 2 % des flux provenant des ETF Bitcoin spot, qui se traduiraient par une hausse de 140 % sur le prix du SOL. Dans leur scénario « baseline », les flux capturés s'élèveraient à 5 %, soit une hausse du prix de 340 %.

Évolution du prix du SOL dans 3 scénarios différents : baissier, modéré et haussier

Notons que ces estimations pourraient être révisées à la hausse si les ETF Solana spot incluaient les revenus provenant du staking (hold des tokens pour engranger des récompenses). Ce scénario reste peu probable pour le moment, car le staking n'a pas encore été autorisé pour les ETF Ethereum spot approuvés par la SEC.

Malgré les analyses et l'optimisme de GSR Market, l'approbation d'un ETF Solana spot est encore loin d'être sûre. Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, et d'autres experts du secteur, estiment qu'un changement de président de la SEC serait nécessaire pour que ce projet se concrétise.

En effet, la SEC et son président actuel, Gary Gensler, avaient qualifié le token SOL de « titre financier non réglementé » dans le cadre des poursuites judiciaires contre Binance et Coinbase. Cette position risque de compliquer considérablement l'approbation d'un ETF Solana spot, par rapport à des ETF Bitcoin spot et ETF Ethereum spot déjà approuvés.

👉 Dans l'actualité également – Les cryptomonnaies, grandes absentes du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden

Malgré les obstacles réglementaires, l'avenir de Solana semble prometteur au sein du secteur crypto et intéresse déjà les institutionnels. Au début du mois du juin, l'écosystème et le réseau avaient reçu les éloges de Franklin Templeton, un gestionnaire d'actifs qui pèse près 1 500 milliards de dollars.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : GRS Markets

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.