Selon un renseignement exclusif de The Information, le gestionnaire d'actifs américain Franklin Templeton envisagerait de lancer un fonds crypto qui permettrait aux institutionnels d'investir dans les altcoins, c'est-à-dire d'autres cryptomonnaies que le Bitcoin et l'Ether.

Actuellement, cette clientèle a la possibilité de s'exposer au BTC via les ETF Bitcoin spot qui occupent l'actualité depuis le mois de janvier dernier, ainsi que via les ETF Bitcoin Futures. Concernant l'Ether, seuls les ETF Futures sont pour le moment accessibles, bien que ceux au comptant devraient être prochainement disponibles puisque récemment acceptés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Relativement peu connu en France, Franklin Templeton est un gestionnaire d'actifs qui propose l'un des 11 ETF Bitcoin spot actuellement disponibles sur les bourses américaines. Ce dernier, qui évolue sous le ticker EZBC, rencontre un succès toutefois limité en comparaison de ses concurrents.

Ainsi, la société détient actuellement l'équivalent de 424,7 millions de dollars de BTC pour son ETF, là où BlackRock en détient plus de 21 milliards.

Malgré tout, Franklin Templeton demeure l'un des principaux gestionnaires d'actifs dans le monde avec 1,64 billion de dollars sous gestion au mois de mars 2024.

Selon The Information, le fonds actuellement à l'étude permettrait également aux investisseurs de bénéficier des rendements supplémentaires offerts par le staking de cryptomonnaies. Une initiative unique, qui demeure par ailleurs impossible à mettre en place au vu de la législation actuelle aux États-Unis.

À ce sujet, certains analystes estiment que les ETF Ethereum spot pourraient rencontrer un succès limité, justement car ils ne proposent pas d'inclure le staking.

Pour le moment, nous ignorons quels altcoins pourraient avoir convaincu Franklin Templeton au point de les proposer à des institutionnels. Par le passé, le gestionnaire d'actifs s'est toutefois montré en faveur de l'écosystème Ethereum, notamment au mois de janvier dernier.

We are excited about ETH and its ecosystem. Despite the midlife crisis it's recently experienced, we see a bright future with many strong tailwinds to push the Ethereum ecosystem forward

-EIP 4844

-Alt DA

-Community Revitalization

-Restaking

— Franklin Templeton (@FTI_US) January 17, 2024