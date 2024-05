ETF Ethereum spot : BlackRock met à jour sa demande – Quand sera-t-il disponible ?

Le 29 mai, BlackRock a déposé une version révisée de son formulaire S-1 auprès de la SEC pour son ETF Ethereum spot, complétant ainsi sa déclaration initiale de novembre 2023. Cette avancée significative marque un pas de plus vers le lancement de l’ETF sur les marchés attendu dans les mois à venir.

Un lancement opérationnel à envisager d’ici fin juin

À travers la mise à jour du formulaire S-1, BlackRock vient enrichir sa déclaration initiale de novembre 2023 en ajoutant un investisseur initial et en désignant un dépositaire pour son futur ETF Ethereum spot.

Le géant mondial de la gestion d'actifs a ainsi reçu un investissement initial de 10 millions de dollars, avec l'achat de 400 000 actions à 25 dollars chacune dans le futur iShares Ethereum Trust (ETHA).

Nous apprenons également que Wilmington Trust agira en tant que fiduciaire du Delaware. Bank of New York Mellon agira quant à lui en tant qu'administrateur fiduciaire et dépositaire des liquidités.

L'analyste senior ETF chez Bloomberg, Eric Balchunas, s'est montré optimiste quant à un lancement d'ici la fin juin pour l’ETF ETH de BlackRock :

C'est un bon signe. Le reste devrait bientôt arriver. Ensuite, il y aura probablement encore une série de commentaires de la part du personnel pour peaufiner le tout. Le lancement fin juin est une possibilité réelle, même si je maintiens ma date d'ouverture au public au 4 juillet.

Selon certains experts, cette mise à jour reflète l'engagement des émetteurs et de la SEC à faire avancer le projet d'ETF Ethereum spot.

Un optimisme global, mais un peu de vigilance sur la centralisation de Coinbase

Cette annonce intervient dans un contexte favorable alors que la SEC envisage la cotation de plusieurs ETF Ether aux États-Unis. De plus, ce mardi, l’ETF Bitcoin spot de BlackRock est devenu le plus grand fond Bitcoin côté en bourse, passant de ce fait devant celui de Grayscale.

Ce dernier a d’ailleurs établi, ce mercredi également, Coinbase comme son dépositaire de fonds. Rappelons que la plateforme est le dépositaire de 90 % des BTC stockés dans les ETF Bitcoin spot aux États-Unis. Avec ce nouveau dépôt, l’exchange s’assure une place plutôt confortable pour ce qui est des ETF Ethereum spot.

Cependant, cette centralisation autour de Coinbase, déjà en 2e position en termes du nombre d'ETH placés en staking, représente un risque de sécurité pour le réseau. Surtout avec au moins 6 des 9 entreprises prévoyant de lancer un ETF Ethereum ayant potentiellement Coinbase comme dépositaire.

Comme la grenouille dans l'eau qui chauffe progressivement, la centralisation autour de Coinbase pose un risque latent pour la sécurité du réseau, soulignant l'importance de rester vigilants face à cette évolution. Attention à ne pas se réveiller lorsqu’il sera trop tard !

Sources : Déclaration d’enregistrement

