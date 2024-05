Les ETF Ethereum spot pourraient-ils décevoir ?

Certains analystes estiment que les ETF Ethereum spot pourraient ne représenter qu'une fraction des actifs récoltés par les ETF Bitcoin spot, alors que l'approbation des formulaires S-1 est encore attendue. Quels sont les facteurs à considérer ?

Les ETF Ethereum spot seront-ils à la hauteur des attentes ?

Suite à un revirement inattendu de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, une série de 8 ETF Ethereum spot a été approuvée jeudi.

Depuis, le cours de l'Ether n'a quasiment pas évolué, la nouvelle ayant déjà été « pricé » quelques jours auparavant, après que des analystes de Bloomberg Intelligence aient revu leurs prévisions à la hausse concernant l'approbation de ces ETF.

Mais Eric Balchunas, l'un de ces analystes, a estimé que le succès de ces ETF Ethereum au comptant serait moindre en comparaison de celui observé sur les ETF Bitcoin spot lancés le 11 janvier dernier.

👉 Comment acheter de l'Ether facilement ?

Selon lui, ces véhicules d'investissement, qui ne seront disponibles sur les bourses américaines qu'une fois les fameux formulaires S-1 approuvés, ne « pourraient obtenir que 10 à 15 % » des actifs récoltés pour les ETF Bitcoin au comptant. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les différents émetteurs des ETF BTC spot ont accumulé presque 60 milliards de dollars sous forme de Bitcoin.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Dans l'une de ses dernières newsletters, la chercheuse Noelle Acheson a mis en lumière que l'intérêt timide des institutionnels pouvait se mesurer à travers les contrats à terme sur Ethereum.

Il s'avère que ces derniers peinent effectivement à attirer les foules, si l'on se fie aux chiffres du Chicago Mercantile Exchange (CME) :

Voici un fait intéressant : le CME est la plus grande plateforme de dérivés de BTC sur le marché en termes d'intérêts ouverts. Cependant, il ne se classe qu'à la cinquième place pour les dérivés d'ETH. Les investisseurs institutionnels américains ne s'intéressent peut-être pas vraiment à la narrative de l'ETH ?

Cependant, 3 jours après que la publication de cette lettre, le CME se classe désormais à la 4e place en termes d'intérêts ouverts sur les ETF ETH Futures. Bien qu'il restera très probablement inférieur à celui rencontré par les ETF Bitcoins spot, l'entrain autour des ETF Ethereum spot pourrait donc croître peu à peu.

Top 5 des plateformes en termes d'intérêts ouverts sur les contrat à terme Ethereum

👉 Dans l'actualité similaire – Ethereum (ETH) : Hong Kong envisage d’intégrer les revenus de staking aux ETF spot

Dans une interview, Matt Hougan, le CIO de Bitwise, a d'ailleurs affirmé que les ETF ETH pourraient trouver de l'intérêt auprès des investisseurs souhaitant apporter de leur diversification à leur portefeuille, en particulier ceux qui ont déjà décidé d'y ajouter du Bitcoin.

[Les investisseurs] ne veulent pas posséder une seule action. Ils ne veulent pas posséder une seule obligation. Pourquoi voudraient-ils posséder un seul actif crypto ?

Notons qu'en dehors de leur différence notable de capitalisation boursière, le Bitcoin et l'Ether différent également sur leur structure. Contrairement au roi des cryptomonnaies, l'Ether peut générer des rendements supplémentaires à travers le staking, mais aussi grâce aux protocoles de finance décentralisée (DeFi), des fonctionnalités qui ne seront pas accessibles via les ETF.

« L'écart entre l'Ether en tant qu'ETF et l'Ether lui-même… est un peu plus large que l'écart entre le Bitcoin et le Bitcoin en tant qu'ETF, » a d'ailleurs souligné l'analyste de Bloomberg Intelligence James Seyffart, qui estime de son côté que les ETF spot basés sur l'Ether pourraient rencontrer jusqu'à un quart du succès observé sur les ETF Bitcoin.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources : Crypto is Macro Now, Cryptoslate

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.