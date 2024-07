Affaire BUSD : Paxos gagne une bataille contre la Securities and Exchange Commission (SEC)

L’année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) avait fait couler beaucoup d’encre, lorsqu’elle s’était attaquée au BUSD, le stablecoin phare de Binance émis par Paxos. Tandis que l’exchange de cryptomonnaie avait été contraint de renier l’actif, l’émetteur de stablecoin s’était vu adressé un avis Wells par la Commission, suggérant des poursuites judiciaires à venir.

Et pour cause, tout l’enjeu pour la SEC était de réussir à prouver que le BUSD était un titre non enregistré, ce qui lui aurait ouvert la voie pour attaquer Paxos, qui niait fortement ces allégations.

💡 Qu’est-ce qu’une security ?

Toutefois, dans une lettre adressée cette semaine par Jorge Tenreiro, le responsable par intérim de l’unité cyber et crypto-actifs de la SEC, Paxos a appris qu’elle ne serait pas poursuivie par l’agence fédérale. Tout du moins, l’intéressé a indiqué que son service n’avait pas l’intention de recommander de poursuites en justice à la SEC :

“Paxos prevails in SEC investigation of BUSD stablecoin” 👏

On Tuesday, we received a formal termination notice from the SEC stating that it will not recommend enforcement action against Paxos Trust Company in the investigation of Binance USD (BUSD).

View the letter and our… pic.twitter.com/8kjysfsPg3

— Paxos (@Paxos) July 11, 2024