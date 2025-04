Le stablecoin FDUSD sera-t-il le prochain à disparaître ?

Hier, le stablecoin FDUSD, adossé au dollar américain, a perdu temporairement sa parité, chutant jusqu'à 0,91 dollar. Cet épisode de « depeg » a été déclenché par des accusations publiques d'insolvabilité émises par Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron. La société émettrice du stablecoin, First Digital Trust, a fermement démenti ces allégations, dénonçant une tentative de déstabilisation concurrentielle. Bien que la situation soit maintenant rétablie, le stabecoin FDUSD est-il encore en danger ?

FDUSD : un stablecoin en pleine controverse

Lancé par First Digital Trust et adossé au dollar américain, le First Digital USD (FDUSD) s’est rapidement imposé sur Binance après que ce dernier a cessé de prendre en charge le BUSD. Capitalisé à hauteur de 2,5 milliards de dollars, le stablecoin FDUSD vise à garantir une stabilité via une couverture 1:1 par des bons du Trésor américains.

Mais le 2 avril, tout bascule et le FDUSD perd brièvement sa parité avec le dollar, chutant jusqu’à 0,91 $, entraînant une réaction importante sur les marchés. Les déclarations du fondateur de la blockchain Tron, Justin Sun, en sont la cause. Il affirme sur X que l’entreprise First Digital Trust est insolvable et dans l’incapacité de rembourser ses clients.

Justin Sun ne s’est pas contenté d’une simple critique. Il appelle ouvertement les investisseurs à retirer leurs fonds et alerte les autorités sur un risque systémique. Selon lui, First Digital Trust aurait détourné des fonds réservés au stablecoin TrueUSD (TUSD), gérés pour le compte de la société Techteryx, vers une entité non autorisée basée à Dubaï.

La réponse de First Digital qui dénonce « Une campagne de diffamation »

De son côté, First Digital Trust nie en bloc les accusations. Dans plusieurs communiqués, l’entreprise affirme que chaque FDUSD est pleinement couvert par des bons du Trésor américain, vérifiable via un rapport d’attestation détaillé.

Elle évoque une campagne de diffamation orchestrée par Justin Sun, qualifiée de « typique » pour ce dernier, dans le but d’éliminer un concurrent. L’entreprise envisage désormais des poursuites judiciaires contre Justin Sun.

Le facteur aggravant dans cette affaire est la forte exposition de Binance au FDUSD. L’exchange crypto détient 94 % des tokens en circulation, représentant environ 2,2 milliards de dollars, majoritairement des dépôts de ses clients. Pire encore, la paire BTC/FDUSD est historiquement la plus échangée sur la plateforme, selon Conor Grogan, le directeur produit chez Coinbase.

Autrement dit, une perte de confiance dans le FDUSD pourrait provoquer une onde de choc chez Binance, rappelant les heures sombres de la chute de l’UST de Terra.

Il est encore trop tôt pour conclure à une disparition imminente du stablecon FDUSD, mais les signaux restent préoccupants. L’affaire TrueUSD met en cause la gestion des réserves par First Digital Trust, également responsable du stablecoin FDUSD. Cette situation soulève des inquiétudes sur la fiabilité de l'émetteur, bien que les deux projets soient distincts.

