Terraform Labs lance enfin une procédure de dédommagement, 3 ans après l’effondrement de Terra (LUNA)

Près de 3 ans après la chute de Terra (LUNA), Terraform Labs se réveille avec l'annonce de l'ouverture du portail de réclamations. Les investisseurs impactés par ce scandale peuvent ainsi espérer recevoir un certain dédommagement.

Terraform Labs va ouvrir un portail de réclamations

Il y a près de 3 ans, l’écosystème Terra (LUNA) s’effondrait subitement après la défaillance de l’UST, entraînant alors l’effacement de 60 milliards de dollars de capitalisation. Les répercussions qui en ont suivi ont été conséquentes, avec des faillites en cascade, sans compter les pertes pour bon nombre de particuliers.

L’année dernière, Terraform Labs, l’entreprise derrière cet écosystème, a finalement déclaré faillite après de vaines tentatives pour survivre tant bien que mal. Cette semaine, les liquidateurs de la société ont ensuite annoncé l’ouverture d’un portail permettant aux personnes qui auraient subi des pertes de réclamer des dédommagements :

Dans le cadre de cette liquidation, le processus de dépôt de réclamations pour les pertes liées aux cryptomonnaies sera lancé. Il permettra aux créanciers de déposer des réclamations pour pertes découlant d’achats ou d’investissements dans certaines cryptomonnaies impactées par l’effondrement du token Terra USD et les événements ultérieurs ayant précipité le dépôt de bilan des débiteurs.

Ainsi, ledit portail ouvrira lundi 31 mars, et ce, pour des réclamations pouvant être effectuées au plus tard le 30 avril prochain. Notons donc ici une fenêtre de tire relativement courte, compte tenu de l’ampleur de l’affaire et de la lenteur de Terraform Labs à avoir mis en place une quelconque procédure.

D’ailleurs, les réclamations devront s’accompagner de preuves de pertes suffisamment solides, pour espérer recevoir un hypothétique dédommagement. Pour les actifs qui se trouvaient alors sur des exchanges centralisés, les débiteurs de Terraform Labs demandent ainsi une clé API en lecture seule, car les journaux de transactions fournis manuellement pourraient être refusés.

Concernant les actifs détenus on-chain, il s’agira de signer une transaction sans frais pour prouver la propriété du portefeuille.

Une fois cette période de réclamations terminée, nous pourrons ainsi faire un point pour avoir un aperçu des montants en jeu, bien que ceux-ci pourraient être faussés. En effet, devant la complexité des démarches, bon nombre d’investisseurs pourraient être découragés de faire le nécessaire, alors que le montant des dédommagements potentiels pourrait être bien inférieur aux pertes subies.

Source : Communiqué

