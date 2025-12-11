+204 % en une semaine : Pourquoi la crypto-zombie de Terra (LUNA) bondit-elle ?

Le LUNA, une cryptomonnaie associée au projet Terra, bondit cette semaine. Comment expliquer ces mouvements, pour un projet tristement célèbre ?

Pourquoi le projet Terra (LUNA) fait-il parler de lui ?

Si cette hausse surprend, c’est parce que le projet Terra semble bel et bien enterré. Pour rappel, l’écosystème dirigé par Do Kwon s’était effondré en mai 2022. Après de gigantesques fuites de liquidité (2 milliards de dollars en quelques heures), États-Unisson stablecoin avait perdu son ancrage au dollar.

Résultat : des pertes qui s’élèvent à 40 milliards de dollars, un PDG en fuite qui a fini par être rattrapé par la justice, et un procès qui vient tout juste de débuter aux États-Unis. La chute de Terra a été un des événements les plus catastrophiques de l’écosystème, révélant les limitations des modèles de stablecoins algorithmiques en vogue à cette époque.

Cet historique n’incite donc pas particulièrement à la confiance. Mais une partie de l’écosystème Terra survit depuis 2022. Une séparation de la blockchain a en effet eu lieu après la chute, pour créer une « nouvelle » version du protocole : Terra 2.0.

La cryptomonnaie de Terra, le LUNA, bondit ces derniers jours

Or c’est bien ce Terra 2.0 qui continue d’exister bon an mal an. Et cette semaine, le protocole a lancé une mise à jour : la Terra Chain v2.18. Cette évolution visait à régler plusieurs bugs et à améliorer l’efficacité du réseau, qui continue d’être très marginalement utilisé. Cela a donc attiré l’attention sur la cryptomonnaie.

L’autre facteur, cela semble être le procès de Do Kwon, le responsable historique de la blockchain. L’ex-PDG de Terra devrait connaître sa peine aujourd’hui : son équipe de défense américaine demande 5 années de prison, alors que les procureurs demandent 12 ans. Il sera ensuite jugé en Corée du Sud, son pays natal.

Résultat de ces deux facteurs : le cours du LUNA affiche une progression de 50% sur les dernières 24h et 204% sur la semaine. Une performance surprenante pour un projet qui reste très associé à l’un des pires krachs de l’histoire des cryptomonnaies.

Les bonds du cours du LUNA cette semaine

Un enthousiasme qui pourrait être de courte durée

La prudence est cependant conseillée à ceux qui souhaiteraient se positionner sur cet étrange reliquat de projet. On note en effet que si une version du LUNA existe toujours, l’UST n’a pas été apporté dans cette nouvelle version du protocole – il n’y a donc pas d’utilité particulière à un protocole de stablecoin sans stablecoin.

À ce stade, Terra 2.0 n’apporte aucune fonctionnalité majeure qui justifie son existence, ayant été pensé à l’origine pour compenser les victimes du krach du protocole. Sa mise à jour et le procès de Do Kwon étant transitoires, il y a fort à parier que l’enthousiasme ne dure pas.

Par ailleurs, il faut souligner que les belles performances de cette semaine n’égalent pas les précédentes. Le LUNA avait en effet atteint les 100 dollars lors de son lancement en 2022. Il n’atteint plus ce matin que 0,22 dollar.

Source : TradingView

