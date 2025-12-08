Do Kwon (Terra / LUNA) en prison pendant 12 ans ? : Récap crypto du weekend du 6 au 7 décembre 2025

Le week-end a été marqué par des évolutions majeures dans la régulation et la tokenisation, des mouvements sur les ETF crypto, ainsi qu’un regain d’activité institutionnelle autour de Bitcoin et Ethereum. Plusieurs annonces d’entreprises comme Binance, Robinhood et Western Union ont également animé le paysage crypto mondial.

Initiatives institutionnelles et bancaires

BPCE a annoncé permettre à ses clients d’acheter et de vendre du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies via sa filiale Hexarq, devenant ainsi la deuxième banque française à le proposer.

Tokenisation et régulation

ONDO a soumis à la SEC une feuille de route sur les titres tokenisés, appelant à soutenir divers modèles de propriété et une intégration onchain plus large pour renforcer la position des États-Unis dans ce domaine. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de croissance mondiale de la tokenisation, notamment en Europe où de nouveaux cadres réglementaires émergent.

Pressions légales et affaires judiciaires

Les procureurs américains ont demandé douze ans de prison pour Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, pour une fraude colossale liée à l’effondrement de TerraUSD. Sa condamnation est prévue le 11 décembre à New York, alors que la procédure s’inscrit dans un vaste dispositif de réparations financières pour les victimes.

Adoption internationale et cadre juridique

Une étude officielle en Finlande a conclu qu’il est impossible d’interdire Bitcoin. Cette conclusion s’inscrit dans une dynamique mondiale où l’Europe renforce sa supervision via MiCA 2.0 et où les États-Unis multiplient les efforts pour encadrer favorablement le secteur crypto.

Binance et sa nouvelle implantation

Selon Fortune, Binance aurait déplacé son siège à Abou Dabi après avoir obtenu des licences mondiales sous le régime ADGM. Cette avancée coïncide avec la nomination de Yi He en co-PDG aux côtés de Richard Teng, marquant un tournant stratégique pour l’exchange.

