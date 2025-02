Quelle crypto acheter en 2025 ? Notre sélection pour investir sereinement

Quelles sont les cryptos à privilégier pour investir ? Quelle est la crypto la plus intéressante à acheter en 2025 ? Découvrez les 7 cryptomonnaies les plus adaptées au portefeuille d'un investisseur crypto débutant.

À l'heure où le marché des cryptomonnaies explose, la tâche de sélectionner les cryptos dans lesquelles investir peut sembler ardue. Pourtant, une approche centrée sur des crypto-actifs ayant fait leurs preuves et soutenus par une communauté solide s'avère être une stratégie judicieuse.

Plutôt que de se laisser séduire par des promesses d'ascensions fulgurantes, il est recommandé – notamment pour les débutants – d'acheter des cryptos établies, reconnues pour leur fiabilité à long terme.

Découvrez notre sélection de cryptomonnaies qui vous permettront de faire vos premiers pas dans ce secteur et investir plus sereinement.

7 cryptomonnaies intéressantes à suivre en 2025

Voici notre sélection des 7 cryptos les plus intéressantes pour un investisseur prudent :

En détail, voici pourquoi nous avons sélectionné ces 7 cryptomonnaies 👇

Bitcoin (BTC)

Lancé en 2009, le Bitcoin a solidement établi sa position de leader dans l'univers des cryptomonnaies, devenant la plus reconnue et la plus valorisée des cryptomonnaies. Sa notoriété dépasse largement le cercle des enthousiastes de la première heure pour atteindre le grand public, les investisseurs institutionnels et même certains gouvernements.

Considéré comme l'or numérique, le Bitcoin partage plusieurs attributs avec le métal précieux, tels que sa rareté – sa quantité maximale est limitée à 21 millions –, ce qui en fait un potentiel bouclier contre l'inflation et une réserve de valeur reconnue. Cette analogie a encouragé une adoption croissante par des investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles.

L'adoption de Bitcoin par Wall Street comme un actif d'investissement légitime a marqué un tournant dans la perception des cryptomonnaies. Des produits financiers tels que les fonds négociés en bourse (ETF) basés sur Bitcoin et les services de garde pour les investisseurs institutionnels ont renforcé sa légitimité et facilité son intégration dans le système financier traditionnel. Cette reconnaissance par le monde financier mainstream a contribué à sa valorisation et à sa stabilité en tant qu'actif d'investissement.

Au-delà de son rôle d'investissement, Bitcoin a également fait des percées significatives en tant que monnaie fonctionnelle. Le Salvador a franchi une étape historique en devenant le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale, une initiative audacieuse visant à promouvoir l'inclusion financière et à réduire la dépendance au dollar américain. Cette adoption par un État souverain représente un laboratoire grandeur nature pour l'utilisation de Bitcoin dans l'économie quotidienne, des transferts de fonds internationaux au paiement de services et de biens courants.

L'ascension de Bitcoin de projet expérimental à actif mondial reconnu illustre non seulement l'évolution des technologies financières mais aussi un changement potentiel dans la manière dont nous concevons et utilisons l'argent. Malgré les défis, tels que la volatilité des prix, les préoccupations environnementales liées au minage, et les débats sur sa scalabilité, Bitcoin continu d'inspirer l'innovation et la discussion autour de l'avenir de la finance, marquant indéniablement son empreinte sur le paysage économique mondial.

💡 Lisez notre analyse complète du Bitcoin (BTC) pour tout comprendre

Forces du Bitcoin

Cryptomonnaie la plus capitalisée du marché ;

Reconnue sur les marchés internationaux (ETF Bitcoin) ;

Réseau vraiment décentralisé ;

Blockchain extrêmement robuste ;

Il n'y aura pas plus de 21 millions de BTC et l'inflation est divisée par 2 tous les 4 ans.

Faiblesses du Bitcoin

Faible scalabilité sur la couche principale ;

Consommation énergique souvent critiquée, bien que le réseau soit de plus en plus « vert » ;

Capacités d'évolution natives assez limitées.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin simplement

Ethereum (ETH)

Ethereum, en tant que plateforme blockchain de 2e génération, transcende le concept initial du Bitcoin en intégrant des contrats intelligents (smart contracts) qui facilitent la création d'applications décentralisées (dApps). Cette innovation créée en 2015 a pavé la voie à des innovations telles que la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFTs), révolutionnant les secteurs de la finance et de l'art numérique en offrant des alternatives décentralisées aux systèmes traditionnels.

C'est aussi Ethereum qui a introduit la standardisation de tokens. Grâce à la norme ERC-20, les tokens sur Ethereum peuvent facilement interagir avec les applications décentralisées (dApps), les exchanges, les wallets et d'autres smart contracts. Par exemple, les stablecoins USDT et USDC sont majoritairement émis sous la forme des tokens ERC-20 sur la blockchain Ethereum.

En outre, l'Ethereum Virtual Machine (EVM) est au cœur de la fonctionnalité et de l'innovation sur la blockchain Ethereum. Il s'agit d'un programme que les développeurs peuvent utiliser pour créer des applications décentralisées. De plus, certaines blockchains comme Polygon, Avalanche ou encore Tron sont compatibles avec l'EVM. Cela signifie qu'une application développée sur Ethereum sera compatible nativement avec toutes les blockchains compatibles avec l'EVM.

Malgré son ancienneté, Ethereum continue d'évoluer, avec des mises à jour majeures déployées continuellement pour améliorer sa scalabilité, sa sécurité et sa durabilité. L'une des évolutions les plus significatives a été la transition vers Ethereum 2.0, qui a remplacé le mécanisme de consensus basé sur la preuve de travail (Proof of Work) par un système de preuve d'enjeu (Proof of Stake), réduisant ainsi considérablement sa consommation énergétique et augmentant sa capacité à traiter les transactions.

Le fonctionnement de la blockchain Ethereum est régit pas l'ETH, sa cryptomonnaie native. Il s'agit aujourd'hui de la 2e cryptomonnaie la plus capitalisée au monde, derrière le Bitcoin. Voici les rôles de l'ETH :

Paiement des frais de transaction et d'exécution des smart contracts : il est essentiel d'avoir de l'ETH pour interagir avec la blockchain Ethereum ;

Sécurisation du réseau via le staking. En participant à la sécurité d'Ethereum via le staking, les détenteurs d'ETH reçoivent également un rendement de 3 à 4 % par an ;

Certaines solutions de scalabilité développée en sur-couche d'Ethereum, les layer 2, utilisent l'ETH pour le paiement de frais, au détriment de leurs propres tokens.

💡 Consultez notre fiche détaillée sur Ethereum (ETH)

Forces d'Ethereum

Socle d'une grande partie de l'écosystème blockchain : applications décentralisées (DeFi), tokens non fongibles (NFT), etc. ;

Cryptomonnaie ETH reconnue comme une incontournable de l'industrie, parfois au même titre que Bitcoin ;

Communauté très active et gouvernance décentralisée grâce aux Ethereum Improvement Proposal (EIP) ;

Son principal cofondateur, Vitalik Buterin, est très apprécié par la communauté crypto.

Faiblesses d'Ethereum

Frais de transaction souvent très élevés sur la chaîne principale ;

Développement relativement lent en raison de la complexité d'Ethereum accumulée au fil du temps ;

Certains aspects de plus en plus centralisés : beaucoup de nœuds hébergés sur Amazon Web Services, concentration des ETH en staking sur une poignée d'applications, etc.

👉 Tuto pour acheter de l'ETH en quelques minutes

Solana (SOL)

Solana se présente comme une blockchain de 3e génération, conçue pour offrir des solutions hautement performantes aux défis de scalabilité et de rapidité auxquels sont confrontés ses prédécesseurs tels qu'Ethereum. La proposition de valeur de Solana repose sur sa capacité à traiter un grand nombre de transactions à faible coût, tout en maintenant une décentralisation et une sécurité élevées.

La blockchain Solana héberge de nombreuses applications décentralisées pour interagir avec la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFT) de manière extrêmement fluide et à moindre coût. La valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles de Solana avoisine les 2 milliards de dollars, ce qui montre que la communauté crypto a confiance dans la sécurité de la blockchain en dépit des nombreuses pannes quelle rencontre.

Le SOL est la cryptomonnaie native de la blockchain Solana. Par conséquent, elle joue de nombreux rôles :

Paiement des frais de transaction et de l'utilisation de smart contracts ;

Les détenteurs de SOL peuvent participer au processus de validation des transactions et de sécurisation du réseau via le staking de leurs tokens.

En outre, la cryptomonnaie SOL est à l'heure de l'écriture de ces lignes classée en 6e position des cryptomonnaies les plus capitalisées du marché.

💡 En savoir plus sur la blockchain Solana (SOL) et son fonctionnement

Forces de Solana

Héberge de nombreuses applications de tout type construites sur Solana ;

Exécution des transactions très rapide et peu coûteuse ;

Nombreuses innovations technologiques : Proof of History, Tower BFT, Turbine ou encore Sealevel.

Faiblesses de Solana

Tombe souvent en panne pour diverses raisons, ce qui empêche quiconque de réaliser des transactions pendant plusieurs heures ;

Blockchain relativement centralisée : seuls 50 validateurs contrôlent 50 % du pouvoir de vote des décisions de gouvernance prises pour Solana ;

👉 Guide complet pour acheter du SOL de Solana facilement

Chainlink (LINK)

Chainlink se distingue dans l'écosystème des cryptomonnaies en tant que réseau d’oracle décentralisé, offrant un pont crucial entre les smart contracts sur les blockchains et les données du monde réel.

Cette fonctionnalité permet aux smart contracts d'accéder à des données externes fiables, une composante essentielle pour de nombreuses applications décentralisées (DeFi).

Le réseau Chainlink permet aussi aux applications de communiquer entre elles plus facilement et d'échange des informations cruciales pour assurer un bon fonctionnement.

La cryptomonnaie LINK joue un rôle central dans le fonctionnement et l'économie de Chainlink. Elle est utilisée dans plusieurs aspects clés :

Les utilisateurs qui souhaitent accéder aux données fournies par les oracles de Chainlink paient en LINK pour les services requis ;

Les opérateurs de nœuds doivent mettre en jeu (staking) des tokens LINK comme garantie de leur fiabilité.

💡 Tout comprendre sur Chainlink (LINK) et l'importance des oracles

Forces de Chainlink

Réseau d'oracles blockchain le plus utilisé de l'industrie en raison de sa fiabilité et de sa stabilité ;

Chainlink a établi un large éventail de partenariats avec des entreprises blockchain et traditionnelles ;

Contribution essentielle à l'écosystème DeFi grâce à la fourniture de données de prix précises et en temps réel ;

Faiblesses de Chainlink

Coûts d'opération relativement importants pour les développeurs souhaitant recourir aux services de Chainlink.

👉 Tuto pour investir dans le LINK de Chainlink

Bittensor (TAO)

Bittensor vise à créer un écosystème où les modèles d'IA peuvent collaborer et évoluer en apprenant les uns des autres, tout en étant récompensés de manière équitable. En combinant blockchain et apprentissage machine, Bittensor répond à des défis cruciaux tels que la transparence, l'accessibilité et l'incitation économique dans le domaine de l'IA.

Grâce à son architecture unique, Bittensor facilite l'entraînement collaboratif de modèles d'IA tout en maintenant une efficacité énergétique et une sécurité élevées. Le réseau est conçu pour encourager la contribution des développeurs et des chercheurs, ouvrant ainsi la voie à une intelligence artificielle véritablement décentralisée.

La cryptomonnaie native TAO joue un rôle essentiel dans cet écosystème :

Récompense les participants pour leurs contributions au réseau d'IA ;

Sert de moyen d'échange pour accéder aux ressources partagées du réseau ;

Permet aux utilisateurs de staker leurs TAO pour soutenir les validateurs.

💡En savoir plus sur Bittensor (TAO) et son potentiel dans l'IA décentralisée

Forces de Bittensor

Réseau conçu spécifiquement pour l'intelligence artificielle décentralisée ;

Récompenses alignées sur les contributions au réseau ;

Grande transparence dans l'évaluation des performances des modèles d'IA.

Faiblesses de Bittensor

Technologie encore jeune, en cours d'adoption par la communauté crypto et scientifique ;

Dépendance à une base d'utilisateurs actifs pour garantir des résultats performants et fiables.

Morpho (MORPHO)

Morpho est un protocole DeFi unique qui optimise les rendements des utilisateurs en améliorant les mécanismes de prêt et d'emprunt. Il agit comme une surcouche pour les plateformes DeFi populaires, comme Aave ou Compound.

Avec Morpho, les utilisateurs bénéficient de taux d'intérêt améliorés tout en maintenant la sécurité et la liquidité des protocoles sous-jacents. Cette innovation place Morpho comme une solution incontournable pour les investisseurs DeFi en quête de rendements optimaux sans compromettre la décentralisation.

Le 16 janvier 2025, Morpho s'est associé à Coinbase pour proposer des prêts instantanés garantis par des bitcoins (BTC) sur la blockchain Base. Cette collaboration permet aux utilisateurs d'emprunter jusqu'à 100 000 dollars en USDC sans vérification de crédit, en utilisant leurs BTC comme garantie. Ce partenariat met en lumière l'importance de Morpho dans l'écosystème DeFi et son intégration avec des acteurs majeurs de la crypto.

La cryptomonnaie MORPHO a plusieurs utilités clés :

Gouvernance du protocole, permettant aux détenteurs de voter sur les mises à jour ;

Récompenses pour les participants contribuant à l'amélioration du réseau ;

Staking pour sécuriser et soutenir le fonctionnement du protocole.

💡 En savoir plus sur Morpho et son impact dans la DeFi

Forces de Morpho

Optimisation des rendements sur des protocoles DeFi existants ;

Algorithme innovant garantissant une efficacité accrue des transactions.

Partenaire de géants du secteur à l'instar de Coinbase

Faiblesses de Morpho

Adoption encore limitée en dehors des cercles DeFi avancés ;

Encore trop peu de blockchains prises en charge : uniquement Ethereum et Base.

Mantra (OM)

Mantra est une blockchain de layer 1 qui se concentre sur la tokenisation des Real World Assets (RWA), tels que les biens immobiliers, les matières premières et d'autres actifs tangibles. En rendant ces actifs accessibles sur la blockchain, Mantra ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et de financement pour les utilisateurs à travers le monde.

En s'appuyant sur un cadre décentralisé, Mantra combine la transparence et l'efficacité des blockchains avec la stabilité et la valeur intrinsèque des actifs du monde réel. Ce positionnement stratégique permet à la plateforme de jouer un rôle clé dans l'adoption croissante des RWA au sein de l'écosystème crypto.

La cryptomonnaie OM joue un rôle central dans cet écosystème :

Participation à la gouvernance : les détenteurs de OM peuvent voter sur les décisions clés de la plateforme ;

: les détenteurs de OM peuvent voter sur les décisions clés de la plateforme ; Accès exclusif : OM permet aux utilisateurs de bénéficier d'offres et de conditions privilégiées sur les produits liés aux RWA ;

: OM permet aux utilisateurs de bénéficier d'offres et de conditions privilégiées sur les produits liés aux RWA ; Récompenses : les utilisateurs peuvent staker leurs OM pour obtenir des rendements passifs et soutenir le développement du réseau.

💡En savoir plus sur Mantra (OM) et son rôle dans l'intégration des RWA

Forces de Mantra

Pionnier dans la tokenisation des actifs du monde réel ;

Opportunités d'investissement uniques grâce à l'accès aux RWA ;

Gouvernance décentralisée permettant à la communauté de participer aux décisions stratégiques.

Faiblesses de Mantra

Dépendance à l'adoption des RWA par l'écosystème crypto ;

Complexité réglementaire autour des actifs tokenisés dans certaines juridictions, ce qui peut freiner le développement de Mantra.

Les cryptomonnaies présentées dans cet article sont connues et emportent avec elles un lourd bagage : écosystème reconnu par les particuliers et les professionnels, communauté active, liquidité importante sur les différentes plateformes, etc.

Bien qu'elles soient considérées par beaucoup comme des valeurs plus sûres, leur potentiel de progression est moindre, puisqu'elles sont déjà plus ou moins au sommet de l'entièreté de l'écosystème.

En rejoignant la communauté Cryptoast Academy, laquelle est animée par des experts de la blockchain et des analystes reconnus tels que Vincent Ganne et Prof. Chaîne, vous permettra de déceler de potentielles pépites avant que celles-ci ne bénéficient d'une large exposition.

Se positionner tôt sur de futures pépites, c'est l'assurance de prendre la vague avec la majorité des investisseurs et de profiter d'une éventuelle hausse de son prix au fil du temps.

Bien évidemment, cela n'est pas sans risque et il est impossible de prédire quelles pourront être les performances futures d'une cryptomonnaie, mais plusieurs facteurs fondamentaux peuvent mettre la puce à l'oreille.

En devenant membre de Cryptoast Academy, vous accéderez à des analyses exclusives de projets encore à leurs balbutiements, ce qui peut aider à trouver des futures petites de l'écosystème crypto et également à farm des futurs airdrops pour les plus férus d'entres vous.

👉 Consultez notre liste des airdrops à ne pas louper

En outre, rejoindre Cryptoast Academy, c'est aussi avoir la possibilité de poser toutes vos questions à des experts du secteur. Vous pensez avoir trouver une cryptomonnaie prometteuse qui risque d'exploser, mais vous avez quand même des doutes sur le sérieux du projet ? Les membres de Cryptoast Academy pourront par exemple vérifier pour vous si ladite cryptomonnaie n'est pas une arnaque pure et simple.

Aujourd'hui, il est particulièrement difficile pour un nouvel arrivant de s'y retrouver dans ce marché tant l'offre disponible est gigantesque et que de nouvelles cryptomonnaies sont créées et tentent de percer avec de belles promesses bien évidemment fausses.

Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour investir dans les cryptos. En France, nous vous recommandons de passer via une plateforme enregistrée en tant que PSAN auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme eToro. Cette plateforme particulièrement bien adaptée aux débutants vous permettra d'investir dans les cryptomonnaies en quelques minutes avec une carte bancaire, comme si vous achetiez un produit sur Amazon.

Pour utiliser cette plateforme, vous devez au préalable créer un compte sur eToro (lien affilié) et finaliser le processus de vérification de votre identité, une étape obligatoire pour une plateforme régulée en France.

Voici un guide rapide pour acheter des cryptomonnaies sur eToro :

Rendez-vous sur le site Web d'eToro et créez un compte sur la plateforme en suivant les indications ;

Une fois votre compte eToro créé, complétez le processus de vérification de votre identité (KYC) en suivant les étapes indiquées ;

Dès que votre KYC est validé, vous pouvez déposer des euros sur eToro avec un virement ou une paiement par carte bancaire ;

; Une fois les euros reçus sur eToro, il vous suffit de recherche la crypto souhaitée et d'acheter le montant de votre choix !

💡 Retrouvez notre top 10 des meilleures plateformes où acheter des cryptos

Questions fréquentes sur l'achat de cryptos

✅ Quelles sont les meilleures cryptomonnaies ? Il n'existe pas de meilleure cryptomonnaie à proprement parler, cela dépend de vos préférences personnelles. Toutefois, les cryptos les plus capitalisées du marché comme celles présentées dans cet article comportent en principe moins de risque, car elles sont déjà adoptées par une importante cryptomonnaie. La qualité d'une cryptomonnaie dépend donc de multiples facteurs, qu'ils soient propres à ce marché ou à vos préférences. Il est vivement recommandé de ne pas s'attacher émotionnellement à des cryptomonnaies, ce qui pourrait vous empêcher de prendre des décisions éclairées.

✅ Est-ce que je vais gagner de l'argent avec les cryptomonnaies ? Il est impossible de le savoir à l'avance. Il est possible que le prix des cryptomonnaies sur lesquelles vous investissez augmente fortement, mais il est tout aussi possible que leur prix chute brutalement.

✅ Est-ce compliqué d'acheter des cryptos ? Aujourd'hui, il est plus simple d'investir dans les cryptomonnaies que dans les actions grâce à la multiplication de plateformes dédiées. Grâce au paiement via carte bancaire, il est aussi facile d'acheter des cryptos que d'acheter n'importe quel autre produit sur Internet.

✅ Quelle cryptomonnaie acheter aujourd’hui ? Choisir quelle cryptomonnaie acheter aujourd'hui dépend de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Les cryptomonnaies bien établies comme Bitcoin et Ethereum sont souvent considérées comme des choix plus sûrs en raison de leur adoption et de leur capitalisation élevées.

✅ Quelle est la crypto qui va exploser en 2025 ? Prédire quelle cryptomonnaie va exploser en 2025 est impossible, car le marché crypto est extrêmement volatil et influencé par de nombreux facteurs. Il est important de faire ses propres recherches et de ne pas se fier uniquement aux prédictions que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux.

✅ Quelle est la meilleure crypto pour investir ? La meilleure crypto pour investir dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre horizon d'investissement. Bitcoin et Ethereum sont souvent considérés comme de bons choix en raison de leur capitalisation élevée.

✅ Comment savoir si une cryptomonnaie est prometteuse ? Pour évaluer le potentiel d'une cryptomonnaie, examinez son équipe de développement, sa feuille de route, ses partenariats, ses investisseurs et la technologie sous-jacente. Analysez également la communauté et l'adoption de la cryptomonnaie, ainsi que les avis des experts du secteur. Une cryptomonnaie prometteuse a souvent une utilité claire et résout des problèmes réels.

✅ Quelle crypto acheter pour un débutant ? Pour un débutant, il est conseillé de commencer avec des cryptomonnaies bien établies comme Bitcoin ou Ethereum, car elles sont largement reconnues et relativement stables. Utiliser une plateforme d'échange réputée et sécurisée comme eToro facilite également le processus d'achat et de gestion des cryptomonnaies pour les nouveaux venus dans le secteur.

