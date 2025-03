Stablecoins : le secteur bancaire s'inquiète pour ses parts de marché

Aux États-Unis, le cadre légal sur les stablecoins qui est en train d’être établi est l’un des sujets du moment, démontrant de la volonté de la nouvelle administration à renouer avec l’écosystème. Malgré tout, cela ne fait pas nécessairement que des heureux, et notamment dans le secteur bancaire.

Sur ce point, le média American Banker a mis en avant les inquiétudes de quelques acteurs, comme des craintes vis-à-vis de potentielles pertes de parts de marché, comme le souligne, Hilary Allen, professeur en droit bancaire à l’American University :

Si nous mettons en place un régime où il est possible pour les plus grandes entreprises technologiques d’accepter l’équivalent fonctionnel des dépôts tout en gérant en même temps toutes leurs autres plateformes avec toutes les données et la base de clients qu’elles impliquent, je pense qu’il y a une réelle possibilité que les banques se retrouvent surpassées par ces plateformes technologiques.