Bitwise vient de mettre à jour le fameux formulaire « « S-1". Il s’’agit d'un élément de candidature déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui précède le lancement d'un ETF. L'enregistrement d'amendements est un bon signe : il montre en effet que la SEC a déjà donné des commentaires au sujet de l'ETF SOL spot de l'entreprise, et que ceux-ci ont été pris en compte.

💡 Pour comprendre ce qui se joue - Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin (BTC) ?

En théorie, cela veut donc dire que tout est désormais prêt pour lancer l'ETF ETH de Bitwise. On rappelle que Gary Gensler, le directeur de la SEC, avait bien confirmé que cela aurait lieu pendant l'été, mais sans donner de dates précises.

Selon Eric Balchunas, qui analyse les ETF pour Bloomberg, la SEC semble traîner des pieds en ce qui concerne le lancement des ETF ETH. Le gendarme financier américain n'avait en effet que peu de remarques et corrections à apporter en ce qui concerne la candididature :

No one really knows why the SEC is taking their sweet time with these, given how light comments were, these could have easily been trading by now. Could be one 'problem' issuer slowing down process or just summertime lazy/ppl on vaca. Not sure. That said, all indications launch…

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 3, 2024