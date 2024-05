ETF Bitcoin spot : Blackrock dépasse Grayscale avec 20 milliards de dollars de BTC sous gestion

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, lancé il y a seulement 5 mois, a dépassé le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en termes d'actifs sous gestion, devenant ainsi le plus grand ETF Bitcoin spot au monde.

Le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) détrôné par l'iShares Bitcoin Trust (IBIT)



Depuis son lancement aux États-Unis en janvier dernier, l'ETF Bitcoin spot de BlackRock a accumulé près de 20 milliards de dollars sous gestion, devenant ainsi le leader incontesté de ce marché.

Selon les données disponibles, l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock détient près de 19,68 milliards de dollars de Bitcoin (BTC), dépassant ainsi le Grayscale Bitcoin Trust qui plafonne autour des 19,65 milliards de dollars. Le 3e plus gros acteur du marché des ETF Bitcoin spot est toujours Fidelity Investments, avec 11,1 milliards de dollars sous gestion.

Ainsi, ce nouvel ETF Bitcoin spot, lancé il y a seulement 5 mois par BlackRock, détient désormais plus de Bitcoin sous gestion que le GBTC de Grayscale, pourtant vieux de 10 ans.

Les ETF Bitcoin spot de BlackRock et Fidelity, lancés le 11 janvier aux côtés de 8 autres concurrents dont Grayscale avec la conversion de son Bitcoin Trust en ETF, ont marqué un tournant pour le marché des cryptomonnaies.

Ces nouveaux produits financiers ouvrent l'accès au Bitcoin à un plus large panel d'investisseurs. Leur arrivée a contribué à la hausse du cours du BTC qui a atteint un record historique en mars dernier à 73 800 dollars.

L'iShares Bitcoin Trust de BlackRock a enregistré les entrées de capitaux les plus importantes depuis son lancement, avec 16,5 milliards de dollars. A l'inverse, les investisseurs ont retiré 17,7 milliards de dollars du fonds Grayscale sur la même période. Des frais plus importants et un manque d'arbitrage précis pourraient être des facteurs déterminants de ces retraits.

BlackRock : l'ascension fulgurante de son ETF Bitcoin spot

Avec cette montée en puissance, les investisseurs accorderont probablement moins d'importance au Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et se concentreront davantage sur les entrées de l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.

À ce titre, d'après la société de trading algorithmique Wintermute, l'ETF Bitcoin spot de Blackrock « pourrait influencer le sentiment de marché et renouveler l'intérêt pour le Bitcoin. »

Lancé le 11 janvier 2024, l'IBIT a accumulé un montant colossal de presque 20 milliards de dollars en seulement 20 semaines. Le GBTC, en revanche, existe depuis 2013 et détenait environ 27 milliards de dollars d'actifs avant sa conversion en ETF, mais l'ancienneté de GBTC ne lui a pas permis de conserver son leadership.

En raison de sa structure initiale, les parts de GBTC ne pouvaient qu'être créées, et non rachetées. Cela signifiait que les détenteurs de GBTC ne pouvaient pas encaisser leurs gains avant la conversion du produit en ETF. Une fois la conversion effectuée, le fonds a connu des sorties record de 17 milliards de dollars.

En d'autres termes, GBTC a perdu plus de la moitié de ses actifs. Le fait qu'il en conserve près de 20 milliards de dollars s'explique probablement par l'appréciation du prix du Bitcoin durant la même période. Selon Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, la performance de l'IBIT est tout aussi « absurde ».

Il n'y a eu qu'un seul ETF dans l'histoire à atteindre 20 milliards de dollars d'actifs en moins de 1 000 jours. Il s'agit du JEPI de JPMorgan, qui l'a fait en 985 jours. L'IBIT n'en est pas loin, à seulement 137 jours.

Source : Bloomberg

