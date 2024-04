ETF Bitcoin spot : Genesis a fini de vendre ses parts de GBTC équivalentes à plus de 2 milliards de dollars

La fin des pressions de vente sur le GBTC, l'ETF Bitcoin de Grayscale ? Selon Bloomberg Law, la firme en faillite Genesis aurait fini de vendre ses parts de GBTC, dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards de dollars.

Précisions que Genesis n'aurait pas échangé ses parts de GBTC contre du dollar, mais contre du Bitcoin. Et ce, afin de participer au remboursement de ses clients lésés, dont la somme des pertes est évaluée à 3,4 milliards de dollars. Sur cette somme, Genesis doit environ 765 millions de dollars à Gemini dans le cadre de l'offre « Gemini Earn ».

Selon les données d'Arkham Intelligence, les GBTC vendus par Genesis, équivalant à plus de 32 000 Bitcoins, auraient été écoulés durant les 3 dernières semaines.

Genesis GBTC Redemption Wallets are now on Arkham

Genesis Trading have redeemed GBTC shares worth over 32,000 BTC ($2.1B) over the past 3 weeks, as part of their ongoing bankruptcy process.

The redeemed BTC has been sent to two specific Bitcoin wallets, now labeled on Arkham:… pic.twitter.com/Ix1BsvzSs1

— Arkham (@ArkhamIntel) April 5, 2024