Un nouveau arrivé qui pourrait menacer ses concurrents ? Grayscale a apporté des précisions en ce qui concerne son « mini ETF Bitcoin ». Celui-ci aura des frais particulièrement bas, et il sera alimenté en partie par les actifs du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Le mini ETF Bitcoin de Grayscale se précise

Pour rappel, le lancement de Grayscale sur le terrain des ETF a été particulier. Le géant a en effet converti son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) existant en ETF spot, à l’inverse de ses concurrents qui ont créé un fonds d’investissement de toutes pièces. À ce stade, le GBTC est le plus coûteux des ETF : ses frais s’élèvent à 1,5 %, contre des frais sous les 0,25 %, voire qui avaient été temporairement nuls chez ses concurrents.

L’idée pour Grayscale était donc de proposer un modèle d’ETF plus similaire aux autres : c’est le mini ETF Bitcoin, dont le ticker est « BTC ». Il aura des frais qui s’élèveront à 0,15 %, soit les plus bas du marché – le plus proche est le Franklin Bitcoin ETF (EZBC), à 0,19 %. On rappelle cependant que ces frais sont encore hypothétiques jusqu’au lancement.

L’autre intérêt, c’est que les investisseurs existants du GBTC peuvent transférer leurs fonds vers le mini ETF, sans frais. Grayscale choisit ainsi de ne pas taxer le transfert. C’est important : les clients du GBTC paieraient des taxes parfois considérables s’ils décidaient de migrer vers un concurrent.

Proposer une alternative au GBTC

Il faut aussi rappeler que le mini ETF s’appuiera sur son grand frère. Ce sont 10 % des actifs du Grayscale Bitcoin Trust qui seront mis à contribution pour ce dernier.

Pour rappel, le GBTC avait fait face à d’importantes sorties suite à sa conversion en ETF, beaucoup d’investisseurs prenant leurs profits. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi que cet ETF avait perdu 50 % de ses BTC en seulement 3 mois. Le lancement de ce mini ETF est donc aussi un moyen pour Grayscale de se positionner différemment dès le départ, en profitant de la stabilité de son GBTC historique.

Grayscale s’est également lancé dans la course aux ETF Ethereum. Ceux-ci sont en cours d’examen par la Securities and Exchange Commission (SEC), et celle-ci devrait trancher prochainement sur une éventuelle approbation.

