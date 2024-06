ETF Ethereum spot : le staking pourrait bientôt arriver à Hong Kong

L'intégration du staking dans les ETF Ethereum spot pourrait bientôt être une réalité à Hong Kong. Plus d'un mois après leur lancement décevant, les gestionnaires d'actifs hongkongais explorent cette stratégie pour attirer davantage d'investisseurs et améliorer les volumes de transactions.

Intégrer le staking d'Ethereum pour attirer plus de volumes à Hong Kong

Plus d'un mois après l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum spot à Hong Kong, on peut dire que leur lancement a été très décevant.

Bien que les investisseurs du monde entier espéraient voir des volumes similaires à ceux des ETF étatsuniens, les ETF hongkongais ont enregistré 378 fois moins de volume lors de leur 1ère journée d'échange le 30 avril dernier.

Au total, les ETF Bitcoin spot de Hong Kong ont accumulé 4 080 BTC, soit environ 290 millions de dollars, et 14 040 ETH, soit environ 53 millions de dollars. Des montants encore loin des Bitcoins détenus par les gestionnaires d'actifs américains, qui s'élèvent à 873 000 BTC, soit 62,4 milliards de dollars.

Dans le cadre de leur stratégie de croissance, les gestionnaires d'actifs hongkongais envisagent d'intégrer les récompenses de staking d'Ether à leurs produits financiers, espérant ainsi attirer davantage d'investisseurs grâce au rendement annuel.

En effet, le président d'Animoca Brands, Yat Siu, aurait déclaré au média The Block que Hong Kong travaillait activement sur l'intégration du staking et de ses récompenses dans leurs ETF Ethereum spot, dans l'espoir que cette modification soit approuvée par la Securities and Futures Commission (SFC) de la cité-État d'ici la fin de l'année.

Il déclare :

« En termes de rapidité, il y a une partie optimiste de moi qui souhaite que cela se produise d'ici la fin de l'année. Si nous n'obtenons pas beaucoup de progrès sur le staking cette année, alors je dirais que le résultat des élections sera l'autre facteur déterminant pour la rapidité avec laquelle cela pourrait se produire aux États-Unis. »

Yat Siu souligne que la réélection de Joe Biden ou de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait influencer la rapidité de l'intégration du staking aux ETF Bitcoin spot aux États-Unis.

En effet, certains analystes estiment qu'une telle intégration pourrait redéfinir l'Ether en tant que titre financier (security) plutôt que valeur marchande (commodity). Ce changement pourrait s'opérer avec moins de friction sous un gouvernement Trump, historiquement favorable aux cryptomonnaies, contrairement au gouvernement Biden, qui est plus strict à l'égard de ce secteur en pleine expansion.

Néanmoins, Siu estime que l'intégration du staking dans les ETF Ethereum spot à Hong Kong se fera avant celle aux États-Unis.

D'autres acteurs sont optimistes quant à l'intégration du staking dans les ETF Ethereum spot

En plus du président d'Animoca Brands, de nombreux acteurs hongkongais annoncent travailler sur l'intégration du staking aux ETF Ethereum spot.

Notamment Livio Weng, PDG de HashKey Exchange, qui gère 2 ETF Bitcoin et Ethereum spot en collaboration avec le gestionnaire d'actifs Bosera, a déclaré avoir « élaboré un plan conçu pour obtenir des récompenses sans nécessairement augmenter les risques. »

Cependant, les ETF Ethereum spot pourraient ne pas être une si bonne nouvelle pour la santé du réseau. Fonctionnant grâce à un mécanisme de preuve d'enjeu (Proof of Stake), la centralisation des ETH entre les mains de quelques acteurs représente un danger direct pour la décentralisation du réseau lui-même, en particulier si les gestionnaires d'actifs ont la possibilité de staker leurs Ethers.

