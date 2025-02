La banque Standard Chartered va lancer un stablecoin aux côtés d'Animoca Brands et HKT

Standard Chartered, une des plus « crypto-friendly » des banques mondiales, fait un pas de plus vers les devises numériques. Elle confirme qu’elle émettra un stablecoin via sa branche hongkongaise, aux côtés d’Animoca Brands et HKT.