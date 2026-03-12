Le prix du Bitcoin repasse sous les 70 000 $ tandis que le pétrole reprend sa hausse – Récap de la nuit du 11 au 12 mars 2026

Régulation, marchés et avancées institutionnelles ont rythmé la nuit. Les autorités américaines coordonnent leur action sur la crypto, pendant que les flux vers les ETF se poursuivent et que le marché du pétrole reste sous tension.

Coordination renforcée entre la SEC et la CFTC

La SEC et la CFTC ont annoncé leur coopération sur la politique crypto. Cette collaboration symbolise un renforcement du cadre réglementaire américain, alors que la CFTC, dirigée par Mike Selig, affiche une approche pro-crypto. La SEC révise également le traitement des stablecoins, désormais considérés comme des fonds monétaires.

Goldman Sachs et le rallye boursier espéré

Goldman Sachs, désormais valorisée à 3 500 milliards de dollars, estime que les actions pourraient connaître un rallye « extrême ».

👉 Découvrez notre top 5 des meilleurs PEA pour investir en Bourse

Le pétrole au-dessus des 100 dollars

Les États-Unis ont libéré 172 millions de barils issus de leur réserve stratégique de pétrole afin de contrer la crise d’approvisionnement en cours. Le prix du Brent a atteint 100 dollars le baril, et les marchés prédictifs sur Polymarket indiquent une probabilité de 87 % que le prix dépasse ce niveau d’ici la fin mars 2026.

Exposez-vous au cours du pétrole avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

ETF crypto : la dynamique se poursuit

Les flux entrants sur les ETF spot demeurent solides. Bitcoin a enregistré +115 millions de dollars, Ethereum +57 millions et Solana +1,6 million de dollars. Cette tendance prolonge plusieurs jours d’afflux positifs, notamment les 9 et 10 mars, soutenus en particulier par IBIT et FBTC. Tous les principaux actifs bénéficient de cette dynamique favorable.

Polymarket s’étend en Asie

Polymarket a lancé de nouveaux marchés de prédiction météo pour Shanghai et Hong Kong, élargissant sa présence sur le continent asiatique.

Metaplanet accélère son virage Bitcoin

Au Japon, Metaplanet a validé la création de deux filiales : Metaplanet Ventures, dotée de 4 milliards de yens pour investir dans l’écosystème Bitcoin, et Metaplanet Asset Management, dédiée au développement des marchés de capitaux Bitcoin. Cette initiative intervient alors que le BTC a repassé les 70 000 dollars et que le réseau a franchi le seuil des 20 millions de BTC minés.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Optimism réduit ses effectifs

OP Labs, l’équipe derrière la layer 2 Ethereum Optimism, a licencié 20 employés dans le cadre d’une restructuration interne. Cette annonce intervient dans un contexte difficile pour le projet, après la décision de Base d’abandonner l’OP Stack. Le token OP a chuté, tandis que la concurrence se renforce sur le marché des layer 2.

La Banque d’Angleterre revoit sa copie sur les stablecoins

La Banque d’Angleterre s’est dite ouverte à revoir ses propositions de régulation des stablecoins en livre sterling, après les critiques du secteur.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.