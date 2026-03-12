Le prix du Bitcoin repasse sous les 70 000 $ tandis que le pétrole reprend sa hausse – Récap de la nuit du 11 au 12 mars 2026
Régulation, marchés et avancées institutionnelles ont rythmé la nuit. Les autorités américaines coordonnent leur action sur la crypto, pendant que les flux vers les ETF se poursuivent et que le marché du pétrole reste sous tension.
Coordination renforcée entre la SEC et la CFTC
La SEC et la CFTC ont annoncé leur coopération sur la politique crypto. Cette collaboration symbolise un renforcement du cadre réglementaire américain, alors que la CFTC, dirigée par Mike Selig, affiche une approche pro-crypto. La SEC révise également le traitement des stablecoins, désormais considérés comme des fonds monétaires.
Goldman Sachs et le rallye boursier espéré
Goldman Sachs, désormais valorisée à 3 500 milliards de dollars, estime que les actions pourraient connaître un rallye « extrême ».
Le pétrole au-dessus des 100 dollars
Les États-Unis ont libéré 172 millions de barils issus de leur réserve stratégique de pétrole afin de contrer la crise d'approvisionnement en cours. Le prix du Brent a atteint 100 dollars le baril, et les marchés prédictifs sur Polymarket indiquent une probabilité de 87 % que le prix dépasse ce niveau d'ici la fin mars 2026.
ETF crypto : la dynamique se poursuit
Les flux entrants sur les ETF spot demeurent solides. Bitcoin a enregistré +115 millions de dollars, Ethereum +57 millions et Solana +1,6 million de dollars. Cette tendance prolonge plusieurs jours d’afflux positifs, notamment les 9 et 10 mars, soutenus en particulier par IBIT et FBTC. Tous les principaux actifs bénéficient de cette dynamique favorable.
Polymarket s’étend en Asie
Polymarket a lancé de nouveaux marchés de prédiction météo pour Shanghai et Hong Kong, élargissant sa présence sur le continent asiatique.
Metaplanet accélère son virage Bitcoin
Au Japon, Metaplanet a validé la création de deux filiales : Metaplanet Ventures, dotée de 4 milliards de yens pour investir dans l'écosystème Bitcoin, et Metaplanet Asset Management, dédiée au développement des marchés de capitaux Bitcoin. Cette initiative intervient alors que le BTC a repassé les 70 000 dollars et que le réseau a franchi le seuil des 20 millions de BTC minés.
Optimism réduit ses effectifs
OP Labs, l’équipe derrière la layer 2 Ethereum Optimism, a licencié 20 employés dans le cadre d’une restructuration interne. Cette annonce intervient dans un contexte difficile pour le projet, après la décision de Base d’abandonner l’OP Stack. Le token OP a chuté, tandis que la concurrence se renforce sur le marché des layer 2.
La Banque d’Angleterre revoit sa copie sur les stablecoins
La Banque d'Angleterre s'est dite ouverte à revoir ses propositions de régulation des stablecoins en livre sterling, après les critiques du secteur.
