Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en avril 2026 ?

Le mois d'avril s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois d'avril.

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de mars 2026.

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1er avril

Sui (SUI) — Déverrouillage de 42,9 millions de tokens (environ 1,1 % de l'offre totale).

Vault Summit — Conférence sur les actifs tokenisés (RWAs) et l’adoption institutionnelle à Cannes.

UN:BLOCK 2026 — Conférence internationale blockchain & FinTech à Riga (Lettonie) les 1er et 2 avril – ateliers sur DeFi, RWA et régulation européenne.

France — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour mars.

Zone euro — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour mars et chiffres du chômage.

2 avril

EthCC[9] (dernier jour) — Fin de la conférence Ethereum à Cannes avec side-events, meetups et networking sur L2, DeFi et scalabilité.

Pragma Cannes 2026 — Événement builders et hackathon à Cannes.

Ethena (ENA) — Déverrouillage de tokens (2 % de l’offre).

France — Publication du solde budgétaire pour février.

États-Unis — Publication de la balance commerciale et des chiffres d'importations et d'exportations.

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3 avril

ETHGlobal Cannes 2026 — Hackathon Ethereum (3-5 avril) à Cannes – focus sur les dApps et les mises à jour post-Fusaka.

Wormhole (W) — Déverrouillage massif de 600 millions de tokens (28,39 % de l’offre totale) – impact cross-chain majeur.

France — Publication de la production industrielle MoM pour février.

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6 avril

Hyperliquid (HYPE) — Déverrouillage de 9,92 millions de tokens (environ 2,65 % de l'offre totale).

France — Enchères pour les Bons du Trésor 3, 6 et 12 mois.

États-Unis — Enchères pour les Bons du Trésor 3 et 6 mois.

7 avril

États-Unis — Chiffres sur les crédits à la consommation.

8 avril

Stable (STBL) — Déverrouillage de tokens (0,89 % de l’offre totale).

Zone euro — Réunion non monétaire de la BCE.

États-Unis — Publication des minutes du FOMC.

France — Publication de la balance commerciale et des chiffres d'importations et d'exportations.

Union européenne — Enchères pour les Bons du Trésor 3, 6 et 12 mois.

9 avril

BitBlockBoom — Conférence Bitcoin à Ft. Worth (Texas) les 9-12 avril – focus mining, Lightning et adoption BTC.

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10 avril

États-Unis — Publication de chiffres de l'inflation MoM et YoY pour mars.

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11 avril

MIT Bitcoin Expo 2026 — Conférence étudiante à Cambridge (USA) – panels sur Bitcoin et DeFi.

12 avril

Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,3 millions de tokens (environ 0,68 % de l'offre en circulation).

14 avril

Blockchain Forum 2026 — Forum crypto & AI à Moscou.

15 avril

Paris Blockchain Week — Conférence majeure à Paris au Carrousel du Louvre les 15-16 avril – focus institutionnel, régulation MiCA, tokenisation, stablecoins et prise de parole d'Emmanuel Macron (10 000 participants).

France — Publication de chiffres de l'inflation harmonisés MoM et YoY pour mars.

16 avril

Zone euro — Publication de chiffres de l'inflation harmonisés MoM et YoY pour mars.

États-Unis — Chiffres de la production industrielle MoM et YoY pour mars.

17 avril

Bitcoin Africa Conference — Conférence à Ouagadougou (Burkina Faso) les 17-19 avril – focus adoption africaine et Bitcoin.

Zone euro — Publication de la balance commerciale.

20 avril

Hong Kong Web3 Festival — conférences et side-events sur Web3 asiatique.

LayerZero (ZRO) — Déverrouillage de tokens (environ 2,4 % de l'offre totale).

24 avril

Cornell Blockchain Conference 2026 — Conférence AI & blockchain à New York.

France — Confiance des consommateurs.

27 avril

Bitcoin 2026 — Plus grande conférence Bitcoin au monde au Venetian (Las Vegas) les 27-29 avril (35 000+ participants).

30 avril

Zone euro — Conférence de presse et décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt.

Autres événements notables en avril

Régulation — Avancées potentielles sur le CLARITY Act.

Remplacement en mai de Jerome Powell — Nomination officielle de Kevin Warsh comme futur président de la Fed ?

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