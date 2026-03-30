Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en avril 2026 ?

Le mois d'avril s'annonce chargé pour les marchés financiers et l'écosystème des cryptomonnaies. Statistiques économiques, lancements de tokens et nouveaux lancements rythmeront les prochaines semaines. Voici les événements à surveiller dans la crypto et dans la finance pour ce mois d'avril.

le 30 mars 2026 à 15:00.

3 minutes de lecture

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Vincent Maire

Quelles sont les dates à ne pas louper dans la crypto en avril 2026 ?

Annonces de la Fed, token unlocks ou encore mises à jour de réseau blockchain : voici tous les événements macro et crypto importants à connaître pour ce mois de mars 2026.

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1er avril

  • Sui (SUI) — Déverrouillage de 42,9 millions de tokens (environ 1,1 % de l'offre totale).
  • Vault Summit — Conférence sur les actifs tokenisés (RWAs) et l’adoption institutionnelle à Cannes.
  • UN:BLOCK 2026 — Conférence internationale blockchain & FinTech à Riga (Lettonie) les 1er et 2 avril – ateliers sur DeFi, RWA et régulation européenne.
  • France — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour mars.
  • Zone euro — Publication du PMI manufacturier final HCOB pour mars et chiffres du chômage.

2 avril

  • EthCC[9] (dernier jour) — Fin de la conférence Ethereum à Cannes avec side-events, meetups et networking sur L2, DeFi et scalabilité.
  • Pragma Cannes 2026 — Événement builders et hackathon à Cannes.
  • Ethena (ENA) — Déverrouillage de tokens (2 % de l’offre).
  • France — Publication du solde budgétaire pour février.
  • États-Unis — Publication de la balance commerciale et des chiffres d'importations et d'exportations.

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3 avril

  • ETHGlobal Cannes 2026 — Hackathon Ethereum (3-5 avril) à Cannes – focus sur les dApps et les mises à jour post-Fusaka.
  • Wormhole (W) — Déverrouillage massif de 600 millions de tokens (28,39 % de l’offre totale) – impact cross-chain majeur.
  • France — Publication de la production industrielle MoM pour février.
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6 avril

  • Hyperliquid (HYPE) — Déverrouillage de 9,92 millions de tokens (environ 2,65 % de l'offre totale).
  • France — Enchères pour les Bons du Trésor 3, 6 et 12 mois.
  • États-Unis — Enchères pour les Bons du Trésor 3 et 6 mois.

7 avril

  • États-Unis — Chiffres sur les crédits à la consommation.

8 avril

  • Stable (STBL) — Déverrouillage de tokens (0,89 % de l’offre totale).
  • Zone euro — Réunion non monétaire de la BCE.
  • États-Unis — Publication des minutes du FOMC.
  • France — Publication de la balance commerciale et des chiffres d'importations et d'exportations.
  • Union européenne — Enchères pour les Bons du Trésor 3, 6 et 12 mois.

9 avril

  • BitBlockBoom — Conférence Bitcoin à Ft. Worth (Texas) les 9-12 avril – focus mining, Lightning et adoption BTC.

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10 avril

  • États-Unis — Publication de chiffres de l'inflation MoM et YoY pour mars.
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11 avril

  • MIT Bitcoin Expo 2026 — Conférence étudiante à Cambridge (USA) – panels sur Bitcoin et DeFi.

12 avril

  • Aptos (APT) — Déverrouillage de 11,3 millions de tokens (environ 0,68 % de l'offre en circulation).

14 avril

  • Blockchain Forum 2026 — Forum crypto & AI à Moscou.

15 avril

  • Paris Blockchain Week — Conférence majeure à Paris au Carrousel du Louvre les 15-16 avril – focus institutionnel, régulation MiCA, tokenisation, stablecoins et prise de parole d'Emmanuel Macron (10 000 participants).
  • France — Publication de chiffres de l'inflation harmonisés MoM et YoY pour mars.

16 avril

  • Zone euro — Publication de chiffres de l'inflation harmonisés MoM et YoY pour mars.
  • États-Unis — Chiffres de la production industrielle MoM et YoY pour mars.

17 avril

  • Bitcoin Africa Conference — Conférence à Ouagadougou (Burkina Faso) les 17-19 avril – focus adoption africaine et Bitcoin.
  • Zone euro — Publication de la balance commerciale.

20 avril

  • Hong Kong Web3 Festival — conférences et side-events sur Web3 asiatique.
  • LayerZero (ZRO) — Déverrouillage de tokens (environ 2,4 % de l'offre totale).

24 avril

  • Cornell Blockchain Conference 2026 — Conférence AI & blockchain à New York.
  • France — Confiance des consommateurs.

27 avril

  • Bitcoin 2026 — Plus grande conférence Bitcoin au monde au Venetian (Las Vegas) les 27-29 avril (35 000+ participants).

30 avril

  • Zone euro — Conférence de presse et décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt.

Autres événements notables en avril

  • Régulation — Avancées potentielles sur le CLARITY Act.
  • Remplacement en mai de Jerome Powell — Nomination officielle de Kevin Warsh comme futur président de la Fed ?
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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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