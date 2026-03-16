Bitcoin repart à la hausse et franchit le 74 000 dollars – Récap crypto du weekend du 14 au 15 mars 2026

Le Bitcoin a franchi à nouveau les 74 000 dollars tandis que les marchés mondiaux ont connu une forte volatilité. Le week-end a aussi été marqué par des avancées dans les stablecoins, des initiatives liées à Tether et une montée des tensions géopolitiques.

Bitcoin repart à la hausse

Le prix du Bitcoin a poursuivi sa reprise haussière durant le week-end, franchissant à nouveau les 74 000 dollars. Cette hausse s'inscrit dans la continuité d'une série de signaux de sous-évaluation relevés par Bloomberg, avant un rebond à partir des 71 500 dollars. Parallèlement, la dynamique positive des flux entrants vers les ETF Bitcoin se poursuit, illustrant une confiance institutionnelle maintenue.

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World Liberty Financial dans l’actualité

La proposition de gouvernance de World Liberty Financial, soutenue par la famille Trump et incluant des incitations de 1 USD via le staking, a été approuvée à 99,12 % des voix. Cette étape illustre le développement continu du projet, lié à un stablecoin USD1 et à l’extension internationale de sa portée, malgré un contexte de controverses et d’enquêtes sur d’éventuels conflits d’intérêts.

Tether prépare une avancée majeure en IA

Paolo Ardoino, PDG de Tether, a annoncé que son équipe d’intelligence artificielle dévoilerait une avancée importante la semaine suivante. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des développements récents de Tether, dont l’arrivée de l’USDT sur le layer 2 Bitcoin Arkade et un environnement réglementaire en évolution autour des stablecoins, notamment à Hong Kong et aux États-Unis.

Marché pétrolier en effervescence

Le marché du pétrole a connu un fort mouvement avec le Brent dépassant les 106 dollars à l’ouverture, soutenu par les tensions géopolitiques grandissantes au Moyen-Orient. La secrétaire américaine à l’Énergie a déclaré qu’il n’y avait « aucune garantie » que les prix du pétrole baissent prochainement, renforçant les inquiétudes sur l’énergie mondiale.

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Faillite de Blockfills

Selon The Block, le prêteur crypto Blockfills s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, après plusieurs semaines de difficultés. Ce dispositif lui permet de se restructurer tout en étant protégé de ses créanciers.

Le Lightning Network de Bitcoin fête ses huit ans

Le Bitcoin Lightning Network a célébré son 8e anniversaire opérationnel, affichant un volume mensuel dépassant le milliard de dollars en février 2026.

Mining et raréfaction des blocs solos

Sur environ 52 500 blocs Bitcoin extraits chaque année, seuls 20 à 25 proviennent de mineurs solos, faisant de ces découvertes un événement exceptionnel dans l’écosystème.

Nvidia frôle la capitalisation de l’argent

L'action de Nvidia s’est retrouvée à seulement 3,6 % de la capitalisation boursière de l’argent, poursuivant une croissance spectaculaire après avoir atteint 5 000 milliards de dollars en 2025.

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