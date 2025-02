Bitcoin à 500 000 dollars avant 2028 ? C'est la prédiction de la banque britannique Standard Chartered

Selon Standard Chartered, Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars d’ici 2028. La banque estime que l’adoption institutionnelle et le développement des marchés financiers soutiendront cette progression.

Un demi-million de dollars par BTC d'ici 3 ans

Lorsqu’on s’intéresse à Bitcoin, et plus particulièrement à l’évolution de son prix, on constate qu’il suit principalement des cycles d’environ 4 ans, atteignant à chaque fois des sommets historiques de plus en plus élevés. En extrapolant les performances passées, les analyses techniques des graphiques anticipent parfois des valorisations impressionnantes.

De nombreuses figures politiques et financières ont partagé leurs prévisions sur l’avenir du BTC. Parmi elles, Eric Trump, fils de Donald, l’analyste PlanB ou encore Arthur Hayes, fondateur de BitMEX, qui anticipe un Bitcoin à un million de dollars. À l’inverse, certains estiment que Bitcoin finira par disparaître et ne vaudra plus rien.

Récemment, la banque Standard Chartered a partagé sa prévision avec le média The Block, estimant que le cours du Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars d’ici 2028.

Geoffrey Kendrick, responsable mondial de la recherche sur les actifs numériques chez Standard Chartered, déclare :

« L'accès s'améliore sous l'administration Trump. Les entrées institutionnelles continueront de s'accélérer. Et la volatilité diminuera progressivement à mesure que la qualité des flux s'améliore et que d'autres infrastructures (par exemple, les marchés d'options) se développent. »

Selon Kendrick, ces évolutions dans la finance étatsunienne « suffisent à propulser Bitcoin à 500 000 dollars avant la fin du mandat de Trump ».

Bitcoin à 500 000 dollars, est-ce seulement réalisable ?

Pour que le BTC atteigne 500 000 dollars, il devrait enregistrer une hausse de 400 % en 3 ans, une performance qui, au regard de son historique, reste envisageable.

Cependant, à ce niveau de prix, la capitalisation totale de Bitcoin dépasserait 10 000 milliards de dollars, soit près de la moitié de celle de l’or, dont la valeur a récemment franchi les 2 880 dollars l’once et avoisine les 20 000 milliards de dollars.

Une hausse aussi rapide soulève des interrogations sur l’état futur de l’économie américaine et mondiale, ainsi que sur une possible accélération de l’inflation du dollar. Dans ce contexte, détenir du Bitcoin pourrait offrir une bonne protection du patrimoine, mais le pouvoir d’achat de 500 000 dollars en 2028 serait inférieur à celui de la même somme aujourd’hui.

Source : The Block

