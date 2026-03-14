HSBC et Standard Chartered vont-elles obtenir les premières licences pour les stablecoins à Hong Kong ?

Alors que les stablecoins gagnent du terrain dans toutes les économies du monde, les géants britanniques Standard Chartered et HSBC semblent décidés à s’implanter dans la ville de Hong Kong. Ils pourraient ainsi devenir les premiers acteurs bancaires à obtenir une licence officielle des autorités locales.

Les premières licences pour les émetteurs de stablecoins arrivent à Hong Kong

Alors qu'ils étaient relégués depuis des années au statut de simple tokens associés au trading de cryptomonnaies, les stablecoins s'imposent désormais comme de véritables monnaies privées en capacité de rebattre les cartes du système monétaire mondial, avec un marché déjà estimé à 56 000 milliards de dollars pour 2030.

Une évolution vis-à-vis de laquelle toutes les juridictions ne réagissent pas avec le même enthousiasme, si l'on considère le blocage en cours des acteurs bancaires du côté des États-Unis et la forte volonté de privilégier la mise en place d'un euro numérique - prévu pour 2029 - imposée par l'Union européenne.

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Dans ce contexte, l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) affiche une ouverture évidente avec sa récente annonce au sujet de la délivrance des premières licences officielles pour les émetteurs de stablecoins, dont certaines sources mentionnées par le South China Morning Post estiment qu'elles pourraient intervenir le 24 mars prochain, après l'examen de 36 candidatures.

Des approbations qui devraient débuter par la sélection d'acteurs financiers déjà établis, afin de s'inscrire pleinement dans le cadre de son « ordonnance sur les stablecoins » entrée en vigueur depuis le mois d'août dernier, dont les premiers noms mentionnent les géants bancaires britanniques HSBC et Standard Chartered.

Hong Kong cherche à prévenir toute déstabilisation potentielle du système financier face à l’accélération des flux monétaires permise par la technologie blockchain, tout en renforçant son ambition de devenir un hub mondial des crypto-actifs. South China Morning Post

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Des stablecoins initialement dédiés au dollar de Hong Kong

La sélection de Standard Chartered apparaît comme une évidence, du fait de sa participation active au bac à sable pour émetteurs de stablecoins piloté par la HKMA et de la création d'une co-entreprise avec les sociétés Animoca Brands et Hong Kong Telecommunications dans le but d'émettre un stablecoin adossé au dollar de Hong Kong, depuis février dernier.

Une situation plus surprenante pour la plus grande banque de Hong Kong en termes d’actifs, HSBC, dont l'attention semblait plus spécifiquement se porter sur la tokenisation appliquée aux dépôts bancaires. Toutefois, il semblerait qu'elle souhaite jouer un « rôle central dans l’évolution de l’écosystème financier de Hong Kong », très étroitement lié à la Chine, selon le président de la Greater Bay Area FinTech League, Raymond Chan.

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Selon certaines sources, ces premières licences associées aux stablecoins devraient initialement se concentrer sur des tokens adossés au dollar local.

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Source : South China Morning Post

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