La banque HSBC UK rachète la filiale britannique de Silicon Valley Bank (SVB) pour une livre symbolique

Un sauvetage de l’autre côté de la Manche. Alors que la Réserve fédérale américaine a sorti la planche à billets pour sauver la SVB et sa consœur Signature, les conséquences du bank run ont commencé à s’étendre au-delà des États-Unis. Les clients de la filiale britannique de SVB se sont en effet retrouvés sans solution depuis l’effondrement de la maison-mère, et sans moyen de procéder à leurs opérations.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak ainsi que la Banque d’Angleterre ont donc conduit des discussions toute cette nuit avec notamment la filiale HSBC locale, afin de trouver une solution. Et elle vient d’être trouvée : HSBC UK rachète SVB UK pour une livre symbolique. Le rachat est effectif immédiatement et devrait permettre aux clients de la banque de transférer et retirer des fonds, ou toute autre action habituelle. La nouvelle a été confirmée par Jeremy Hunt, le ministre des Finances britannique :

This morning, the Government and the Bank of England facilitated a private sale of Silicon Valley Bank UK to HSBC

Deposits will be protected, with no taxpayer support

I said yesterday that we would look after our tech sector, and we have worked urgently to deliver that promise

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 13, 2023