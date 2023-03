Fermeture de Signature Bank : Coinbase et Paxos voient certaines liquidités bloquées

Au milieu de la panique bancaire qui sévit aux États-Unis, Signature Bank fait l’objet d’une fermeture forcée à son tour. De leur côté, Coinbase et Paxos, ont communiqué en dévoilant avoir des liquidités bloquées chez cet acteur.

Signature Bank se voit dans l’obligation de fermer à son tour

Dimanche soir, Signature Bank a subi le même sort que Silicon Valley Bank quelques jours plus tôt. Et pour cause, dans une décision conjointe du département du Trésor américain, de la Réserve Féderale (FED) et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la banque s’est vue contrainte de fermer pour protéger les actifs des clients.

Le système bancaire américain vit actuellement une crise systémique appelée bankrun : chez plusieurs établissements, de nombreux clients cherchent à retirer leurs avoirs. Or, toutes les liquidités ne sont pas nécessairement stockées en espèces, une grande partie de ces réserves font l’objet de compensations. Cela signifie qu’au lieu d’avoir du dollar, les banques peuvent avoir des équivalents, telles que des bons du Trésor par exemple.

Le problème, c’est que les obligations ont des échéances variables, cela peut aussi bien être de trois mois que de dix ans suivant la catégorie. Mais dans le cas d’un bankrun, l’établissement bancaire a besoin de liquidités rapidement, ce qui peut le contraindre à revendre des actifs avec une décote par rapport à leur valeur réelle. Cela suffira à rembourser les premiers clients, mais finira par causer une crise de liquidités beaucoup plus grave.

Le problème peut alors créer une réaction en chaîne, avec des banques stockant les réserves d’autres banques.

👉 Pour aller plus loin – Apprenez à stocker vous-mêmes vos cryptomonnaies sans tiers de confiance

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Le leader mondial de la sécurité crypto

🎧 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Coinbase et Paxos touchées par Signature Bank

Comme pour Silicon Valley Bank, de nombreux acteurs crypto travaillaient avec Signature Bank, c’est notamment le cas de Coinbase et de Paxos. En effet, les deux entreprises ont annoncé avoir été touchées, et ont désormais des liquidités bloquées chez l’établissement concerné.

Pour ce qui est de Coinbase, 240 millions de dollars sont bloqués. La plateforme tente toutefois de se montrer rassurante, en affirmant que « toutes les espèces des clients dans les banques continuent d’être protégées par l’assurance de transfert de la FDIC » :

Despite the turbulence we have seen in the traditional banking sector recently, Coinbase continues to operate as usual. At Coinbase all client funds continue to be safe and accessible including USDC conversions which will resume on Monday. — Coinbase (@coinbase) March 12, 2023

Du côté de Paxos, ce sont 250 millions de dollars qui sont touchés. Néanmoins, la société affirme qu’elle dispose d’une « une assurance-dépôts privée bien supérieure » à son solde de trésorerie et aux limites de la FDIC :

Paxos currently holds $250M at Signature Bank and holds private deposit insurance well in excess of our cash balance and FDIC per-account limits. Seeking private deposit insurance is part of our conservative approach to managing customer assets exceeding FDIC insurance limits. — Paxos (@PaxosGlobal) March 12, 2023

Tous les fonds impactés devraient normalement être intégralement récupérés, mais le délai avant que cela n’arrive reste toutefois incertain. Alors que cette crise est d’une ampleur largement supérieure à l’écosystème des cryptomonnaies, les prochains jours seront décisifs pour en prendre toute la mesure.

👉 Dans l’actualité également – Risque bancaire : selon Changpeng Zhao, Do Kwon a eu la bonne idée, mais « a échoué lamentablement »

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : Réserve Fédérale

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.