Risque bancaire : selon Changpeng Zhao, Do Kwon a eu la bonne idée, mais « a échoué lamentablement »

En marge de la panique sur l’USDC causée par l’affaire Silicon Valley Bank, Changpeng Zhao (CZ), le PDG et fondateur de Binance, s’est livré à quelques réflexions sur Twitter, au sujet du risque de faillite bancaire. En premier lieu, il a indiqué que les banques représentaient un risque pour les stablecoins soutenus par une monnaie fiduciaire :

Banks are a risk to fiat-backed stable coins.

À la suite de cette discussion, lorsqu’un utilisateur a commenté que nous aurions besoin de « stablecoins soutenus par des cryptomonnaies », CZ a donné du crédit aux stablecoins algorithmiques, faisant écho à ses propos du mois dernier, mais en soulignant l’échec de l’UST :

Dans un second temps, le PDG de Binance a également recommandé la lecture d’un livre traitant des erreurs dans le monde de l’économie : Economics in one lesson d'Henry Hazlitt.

Some do care.

It's time to recommend this book again: https://t.co/2VeLriYOvR

Simple read, talks about issues with bailouts, etc. https://t.co/BrLPcepFPS

