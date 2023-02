Selon Changpeng Zhao, la pression exercée par les régulateurs pourrait conduire au retour des stablecoins algorithmiques

Les récentes actions de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ne seront pas sans conséquence pour l'ensemble des stablecoins dépendant du dollar américain, selon Changpeng Zhao. Le PDG de Binance a fait savoir que des stablecoins axés sur d'autres monnaies devraient être privilégiés dans le futur, et que le retour des stablecoins algorithmiques n'est pas exclu non plus.