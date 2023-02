Paxos est en désaccord « catégorique » avec le choix de la SEC de classer le BUSD comme valeur mobilière

Bien que Paxos arrêtera bel et bien d'émettre le BUSD de Binance à partir du 21 février, la société s'est défendue dans un communiqué en affirmant que le BUSD ne pouvait pas être classé en tant que valeur mobilière. Par ailleurs, Paxos s'est dite prête à se lancer dans un éventuel litige avec la SEC dans le cas où l'organisme se montrerait fermé au dialogue.

Paxos s'oppose à la décision de la SEC

La décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) portée à l'encontre du BUSD a été mal reçue par son émetteur, Paxos, qui refuse catégoriquement d'admettre que le BUSD pourrait être classé comme une valeur mobilière.

Hier, la plateforme d'infrastructures Paxos a été la cible d'une « Wells notice » émanent de la SEC, l'organisme de réglementation américain l'accusant d'avoir violé certaines lois de protection vis-à-vis des investisseurs en omettant de déclarer le BUSD de Binance en tant que titre enregistré.

Ainsi, via un communiqué publié sur son site, l'émetteur du BUSD s'est défendu tout en déclarant être en « désaccord catégorique » avec les motivations de la SEC, affirmant dans le même temps qu'il avait toujours donné la priorité à la sécurité des actifs de ses clients.

Par ailleurs, Paxos s'est dite prête à discuter avec la SEC, mais qu'un « litige vigoureux » pourrait être engagé en cas de complications.

« Paxos est en désaccord catégorique avec le personnel de la SEC, car le BUSD n'est pas une valeur mobilière en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Pour être clair, il n'y a sans équivoque aucune autre allégation contre Paxos. »

Précisons toutefois que Paxos ne fait que se préparer à une éventuelle punition de la SEC, et que la société arrêtera bel et bien de mint du BUSD à partir du 21 février. Le BUSD restera toutefois remboursable auprès des clients au moins jusqu'au mois de février 2024.

Un vent de panique souffle d'ores et déjà auprès des investisseurs ayant choisi d'héberger leurs cryptomonnaies sur Binance, le plus grand exchange au monde ayant vu l'équivalent de plus d'un milliard de dollars de stablecoins sortir de sa plateforme depuis l'annonce.

Source : Communiqué

