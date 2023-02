Binance voit 1 milliard de dollars de stablecoins quitter sa plateforme en 24h

La pression monte pour Binance, qui a vu la SEC interdire l’émission de son stablecoin BUSD. De quoi continuer à inquiéter les investisseurs, qui avaient déjà tendance à retirer leurs cryptomonnaies des plateformes en ligne. On assiste en effet à des retraits massifs de cryptomonnaies sur Binance et Kraken depuis hier. Le point sur le sujet.

1 milliard de dollars de stablecoins s’envolent de Binance

D’après des données partagées par un chercheur de Nansen, l’exode des utilisateurs a été particulièrement visible sur Kraken, qui a été forcé de stopper ses services de staking, ainsi que sur Binance, qui a vu une suspension de l’émission de son stablecoin BUSD. Les 1 milliard de dollars de stablecoins qui ont été retirés de Binance correspondent à 6% de ses réserves. C’est une part conséquente, même pour l’empire de Changpeng Zhao.

Autre point notable : 144 millions de dollars de BUSD ont été « brûlés » par un utilisateur. Cela veut dire qu’ils ont été transformés en dollars, sans doute jugés plus sécurisés que le stablecoin. Par ailleurs, les adresses de dépôt de Paxos ont vu des arrivées massives de fonds, ce qui suggère aussi que beaucoup de stablecoins vont continuer à être échangés contre de l’USD.

Même scénario du côté de Kraken, qui voit une part encore plus importante de ses réserves être retirée. Les données de Glassnode confirment par ailleurs cet exode depuis deux jours :

Retraits totaux des stablecoins sur les plateformes d’échange (en rouge)

On voit donc bien que les utilisateurs se sentent soudainement frileux face à ces cryptomonnaies historiquement considérées comme « stables ».

L’ambivalence face aux stablecoins

À l’heure actuelle, on note cependant des tendances opposées en ce qui concerne les stablecoins. Bien que la SEC fasse trembler l’écosystème des États-Unis, l’enthousiasme pour ce type d’actifs ne semble – pour l’instant – pas entamé. On continue à voir l’émergence des stablecoins dans un cadre plus institutionnel, par exemple chez les banques commerciales. En Europe, l’arrivée de l’EUROe montre ainsi une volonté de jouer la carte de l’apaisement avec les régulateurs.

Autre preuve de cet intérêt marqué : l’agence de notation Moody’s serait en train de plancher sur un système d’évaluation des stablecoins, une preuve particulièrement nette de la place prépondérante qu’ils occupent désormais. Reste que la croisade de la SEC pourrait faire des dégâts, on continuera donc à surveiller ce domaine avec attention.

Source : Nansen, communiqué

