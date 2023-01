Moody's s'apprête à proposer un outil de notation des stablecoins

L’agence de notation Moody’s a semble-t-il tourné son regard vers les stablecoins. Elle travaillerait en effet à un outil de notation des cryptomonnaies indexées à d’autres actifs. Cela en dit long sur l’évolution du secteur, et sur la surveillance accrue des stablecoins.

Moody’s est en train de développer un outil de notation des stablecoins

Les notations financières de Moody’s sont particulièrement suivies pour les États, mais aussi des entreprises commerciales. Cette arrivée dans le monde des cryptomonnaies est donc une évolution nette pour celle qui figure parmi les trois plus grandes agences de notation mondiales. Selon une source anonyme interrogée par nos confrères de Bloomberg, le système de notation prendra en compte 20 stablecoins. Moody’s n’a pas encore annoncé cette initiative.

Ce sont bien sûr les réserves des stablecoins et leurs mécanismes associés qui seront particulièrement analysés par l’agence de notation. Celles-ci peuvent être de « simples » réserves d’un montant équivalent en monnaie fiduciaire, ou utiliser des mécanismes algorithmiques plus complexes… Et plus controversés.

Selon la source interrogée, Moody’s ne compte pas faire de son outil une notification « officielle ». L’agence publie déjà des notations pour des entreprises du secteur crypto, à l’instar de Coinbase.

👉 Pour en apprendre plus sur le sujet - Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Une preuve de l’intérêt croissant pour les stablecoins

Qu’un membre des « Big Three » s’intéresse à une éventuelle notation des stablecoins est tout sauf anodin. Cela montre d’une part l’intérêt croissant des institutions financières traditionnelles pour le secteur, en particulier les banques. On a par exemple appris il y a quelques jours le lancement d’un stablecoin adossé au dollar australien, par une des plus grandes institutions bancaires d’Australie.

Cela montre aussi que si ce type d’actif a la faveur d’acteurs jusque là réticents, il est aussi particulièrement surveillé. La chute de l’écosystème Terra (UST) en 2022, et les doutes persistants sur les réserves du plus grand stablecoin USDT de Tether, ont alimenté la méfiance. Plusieurs politiciens et décideurs ont ainsi pointé du doigt les stablecoins, leur reprochant de ne pas être assez sécurisés.

C’est donc ce créneau que va occuper Moody’s, en capitalisant sur un engouement pour ce type d’actifs, tout en fournissant un moyen de déterminer si ceux-ci sont fiables et mitiger le risque pour leurs utilisateurs. C’est un indicateur de plus que les stablecoins sont semble-t-il en train de s’installer confortablement dans le monde de la finance traditionnelle.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.